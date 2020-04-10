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За сутки в Украину вернулись еще более шести тысяч граждан, - ГПСУ

Всего на границе было осуществлено свыше 11,9 тысяч пропускных операций

Пограничники ГПСУ

 ГПСУ

За прошедшие сутки, 9 апреля на въезд в Украину оформлено 6,3 тысячи украинских граждан. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины

Согласно сообщению, за минувшие сутки пограничники осуществили свыше 11,9 тысяч пропускных операций. Кроме того, вчера Украину покинули более 3,4 тысячи человек, из них более 1,3 тысячи иностранцев.

Как отмечается, было проведено температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 8,5 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительных проверок граждан врачи признаков заболевания COVID-19 не обнаружили.

Кроме этого, за прошедшие сутки в пунктах пропуска выявлено 25 нарушителей правил карантина.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на 10 апреля, на возвращении в Украину настаивают 8 тыс. 850 граждан

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