За сутки в Украину прибыло почти 11 тысяч граждан, - ДПСУ

Пограничники провели температурный скрининг 12,6 тыс. человек, которые направлялись в Украину ГПСУ

В то же время территорию страны покинули более 5 тысяч человек, в том числе иностранцы

За прошедшие сутки, 4 апреля, на въезд в Украину было оформлено почти 11 тысяч соотечественников. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, в течение 4 апреля без собственного транспорта в страну прибыло почти 5,2 тысяч граждан Украины. В частности, для их перевозки было привлечено транспортные средства, которые предоставила местная власть и ГСЧС.

Кроме этого, за сутки покинули территорию Украины больше, чем 5,1 тысяч человек, среди которых - более 2 тысяч иностранцев.

Также, 4 апреля пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 12,6 тысяч человек, которые направлялись в Украину. По предварительной информации, признаков заболевания на COVID-19 у этих людей обнаружено не было.

К слову, в пунктах пропуска было выявлено 3 нарушителей правил карантина и сообщено об этом сотрудников полиции.

Напомним, на прошлой неделе в течение суток домой вернулись 37,3 тыс. граждан Украины, а пассажиропоток на государственной границе, в сравнении с предыдущим днем, тогда вырос почти в два раза.