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За сутки в Украине зафиксировали 138 новых случаев COVID-19, - Минздрав

Тест на коронавирус

 Фото из открытых источников

Всего в Украине зафиксировано 23 смерти от коронавируса

По состоянию на 10:00 3 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине составляет  942 человека, из них 23 - летальные случаи, 19 пациентов выздоровели. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

По данным Минздрава, всего за сутки обнаружили  138 новых случаев заболевания. Итак, новая статистика имеет следующий вид:

  • Винницкая область — 61 случай;
  • Волынская область — 10 случаев;
  • Днепропетровская область — 12 случаев;
  • Донецкая область — 8 случаев;
  • Житомирская область — 6 случаев;
  • Закарпатская область — 24 случая;
  • Запорожская область — 22 случая;
  • Ивано-Франковская область — 81 случай;
  • Кировоградская область — 15 случаев;
  • г. Киев — 180 случаев;
  • Киевская область — 70 случаев;
  • Львовская область — 13 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Одесская область — 20 случаев;
  • Полтавская область — 5 случаев;
  • Ровенская область — 25 случаев;
  • Сумская область — 30 случаев;
  • Тернопольская область — 114 случаев;
  • Харьковская область — 1 случай;
  • Херсонская область — 4 случая;
  • Хмельницкая область — 7 случаев;
  • Черновицкая область — 171 случай;
  • Черкасская область — 55 случаев;
  • Черниговская область — 5 случаев.

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Напомним, по состоянию на утро 3 апреля, в мире общее количество зараженных коронавирусом COVID-19 составляет 1 016 128 человек.

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