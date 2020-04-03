За сутки в Украине зафиксировали 138 новых случаев COVID-19, - Минздрав

Тест на коронавирус Фото из открытых источников

Всего в Украине зафиксировано 23 смерти от коронавируса

По состоянию на 10:00 3 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине составляет 942 человека, из них 23 - летальные случаи, 19 пациентов выздоровели. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

По данным Минздрава, всего за сутки обнаружили 138 новых случаев заболевания. Итак, новая статистика имеет следующий вид:

Винницкая область — 61 случай;

Волынская область — 10 случаев;

Днепропетровская область — 12 случаев;

Донецкая область — 8 случаев;

Житомирская область — 6 случаев;

Закарпатская область — 24 случая;

Запорожская область — 22 случая;

Ивано-Франковская область — 81 случай;

Кировоградская область — 15 случаев;

г. Киев — 180 случаев;

Киевская область — 70 случаев;

Львовская область — 13 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 20 случаев;

Полтавская область — 5 случаев;

Ровенская область — 25 случаев;

Сумская область — 30 случаев;

Тернопольская область — 114 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 4 случая;

Хмельницкая область — 7 случаев;

Черновицкая область — 171 случай;

Черкасская область — 55 случаев;

Черниговская область — 5 случаев.

Напомним, по состоянию на утро 3 апреля, в мире общее количество зараженных коронавирусом COVID-19 составляет 1 016 128 человек.