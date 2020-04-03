За сутки в Украине зафиксировали 138 новых случаев COVID-19, - Минздрав
Всего в Украине зафиксировано 23 смерти от коронавируса
По состоянию на 10:00 3 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине составляет 942 человека, из них 23 - летальные случаи, 19 пациентов выздоровели. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.
По данным Минздрава, всего за сутки обнаружили 138 новых случаев заболевания. Итак, новая статистика имеет следующий вид:
- Винницкая область — 61 случай;
- Волынская область — 10 случаев;
- Днепропетровская область — 12 случаев;
- Донецкая область — 8 случаев;
- Житомирская область — 6 случаев;
- Закарпатская область — 24 случая;
- Запорожская область — 22 случая;
- Ивано-Франковская область — 81 случай;
- Кировоградская область — 15 случаев;
- г. Киев — 180 случаев;
- Киевская область — 70 случаев;
- Львовская область — 13 случаев;
- Луганская область — 3 случая;
- Одесская область — 20 случаев;
- Полтавская область — 5 случаев;
- Ровенская область — 25 случаев;
- Сумская область — 30 случаев;
- Тернопольская область — 114 случаев;
- Харьковская область — 1 случай;
- Херсонская область — 4 случая;
- Хмельницкая область — 7 случаев;
- Черновицкая область — 171 случай;
- Черкасская область — 55 случаев;
- Черниговская область — 5 случаев.
Напомним, по состоянию на утро 3 апреля, в мире общее количество зараженных коронавирусом COVID-19 составляет 1 016 128 человек.