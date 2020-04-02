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За сутки в Украине зафиксировали 135 новых случаев COVID-19, - Минздрав

Демонстративное фото

 из открытых источников

Сейчас в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от коронавирус

По состоянию на 10:00 2 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине составляет 804 человека, из них 20 - летальные случаи, 13 пациентов выздоровели. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

По данным Минздрава, всего за сутки выявили 135 новых случаев заболевания. Итак, новая статистика имеет следующий вид:

  • Винницкая область — 51 случай;
  • Волынская область — 10 случаев;
  • Днепропетровская область — 10 случаев;
  • Донецкая область — 7 случаев;
  • Житомирская область — 6 случаев;
  • Закарпатская область — 1 случай;
  • Запорожская область — 19 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 74 случая;
  • Кировоградская область — 7 случаев;
  • г. Киев — 160 случаев;
  • Киевская область — 64 случая;
  • Львовская область — 11 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Одесская область — 14 случаев;
  • Полтавская область — 5 случаев;
  • Ровенская область — 19 случаев;
  • Сумская область — 26 случаев;
  • Тернопольская область — 106 случаев;
  • Харьковская область — 1 случай;
  • Херсонская область — 4 случая;
  • Хмельницкая область — 6 случаев;
  • Черновицкая область — 143 случая;
  • Черкасская область — 54 случая;
  • Черниговская область — 3 случая.

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Напомним, накануне Кабмин обнародовал условия принудительного обследование на COVID-19.

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