За сутки в Украине зафиксировали 135 новых случаев COVID-19, - Минздрав
Сейчас в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от коронавирус
По состоянию на 10:00 2 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине составляет 804 человека, из них 20 - летальные случаи, 13 пациентов выздоровели. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.
По данным Минздрава, всего за сутки выявили 135 новых случаев заболевания. Итак, новая статистика имеет следующий вид:
- Винницкая область — 51 случай;
- Волынская область — 10 случаев;
- Днепропетровская область — 10 случаев;
- Донецкая область — 7 случаев;
- Житомирская область — 6 случаев;
- Закарпатская область — 1 случай;
- Запорожская область — 19 случаев;
- Ивано-Франковская область — 74 случая;
- Кировоградская область — 7 случаев;
- г. Киев — 160 случаев;
- Киевская область — 64 случая;
- Львовская область — 11 случаев;
- Луганская область — 3 случая;
- Одесская область — 14 случаев;
- Полтавская область — 5 случаев;
- Ровенская область — 19 случаев;
- Сумская область — 26 случаев;
- Тернопольская область — 106 случаев;
- Харьковская область — 1 случай;
- Херсонская область — 4 случая;
- Хмельницкая область — 6 случаев;
- Черновицкая область — 143 случая;
- Черкасская область — 54 случая;
- Черниговская область — 3 случая.
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Напомним, накануне Кабмин обнародовал условия принудительного обследование на COVID-19.