За сутки в Украине зафиксировали 135 новых случаев COVID-19, - Минздрав

Демонстративное фото из открытых источников

Сейчас в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от коронавирус

По состоянию на 10:00 2 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине составляет 804 человека, из них 20 - летальные случаи, 13 пациентов выздоровели. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

По данным Минздрава, всего за сутки выявили 135 новых случаев заболевания. Итак, новая статистика имеет следующий вид:

Винницкая область — 51 случай;

Волынская область — 10 случаев;

Днепропетровская область — 10 случаев;

Донецкая область — 7 случаев;

Житомирская область — 6 случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Запорожская область — 19 случаев;

Ивано-Франковская область — 74 случая;

Кировоградская область — 7 случаев;

г. Киев — 160 случаев;

Киевская область — 64 случая;

Львовская область — 11 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 14 случаев;

Полтавская область — 5 случаев;

Ровенская область — 19 случаев;

Сумская область — 26 случаев;

Тернопольская область — 106 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 4 случая;

Хмельницкая область — 6 случаев;

Черновицкая область — 143 случая;

Черкасская область — 54 случая;

Черниговская область — 3 случая.

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Напомним, накануне Кабмин обнародовал условия принудительного обследование на COVID-19.