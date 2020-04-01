За сутки в Украине зафиксировали 120 новых случаев COVID-19, - Минздрав

из открытых источников

Сейчас в Украине зафиксировано 17 летальных случаев от коронавируса

По состоянию на 10:00 31 марта количество заболевших коронавирусом в Украине составляет 669 человек, из них 17 - летальные случаи, 10 пациентов выздоровели. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

По данным Минздрава, всего за сутки обнаружили 120 новых случаев заболевания. Итак, новая статистика имеет следующий вид:

Винницкая область — 49 случаев;

Волынская область — 7 случаев;

Днепропетровская область — 9 случаев;

Донецкая область — 6 случаев;

Житомирская область — 5 случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Запорожская область — 13 случаев;

Ивано-Франковская область — 64 случая;

Кировоградская область — 6 случаев;

г. Киев — 134 случая;

Киевская область — 57 случаев;

Львовская область — 6 случаев;

Луганская область — 3 случаи;

Одесская область — 12 случаев;

Полтавская область — 2 случая;

Ровенская область — 15 случаев;

Сумская область — 19 случаев;

Тернопольская область — 98 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 1 случай;

Хмельницкая область — 3 случая;

Черновицкая область — 104 случая;

Черкасская область — 52 случая;

Черниговская область — 2 случая.

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Напомним, последний регион Украины, в котором официально не подтвердили ни одного случая заражения на коронавирус COVID-19 - это Николаевская область.