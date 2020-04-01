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За сутки в Украине зафиксировали 120 новых случаев COVID-19, - Минздрав

из открытых источников

Сейчас в Украине зафиксировано 17 летальных случаев от коронавируса

По состоянию на 10:00 31 марта количество заболевших коронавирусом в Украине составляет 669 человек, из них 17 - летальные случаи, 10 пациентов выздоровели. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

По данным Минздрава, всего за сутки обнаружили 120 новых случаев заболевания. Итак, новая статистика имеет следующий вид:

  • Винницкая область — 49 случаев;
  • Волынская область — 7 случаев;
  • Днепропетровская область — 9 случаев;
  • Донецкая область — 6 случаев;
  • Житомирская область — 5 случаев;
  • Закарпатская область — 1 случай;
  • Запорожская область — 13 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 64 случая;
  • Кировоградская область — 6 случаев;
  • г. Киев — 134 случая;
  • Киевская область — 57 случаев;
  • Львовская область — 6 случаев;
  • Луганская область — 3 случаи;
  • Одесская область — 12 случаев;
  • Полтавская область — 2 случая;
  • Ровенская область — 15 случаев;
  • Сумская область — 19 случаев;
  • Тернопольская область — 98 случаев;
  • Харьковская область — 1 случай;
  • Херсонская область — 1 случай;
  • Хмельницкая область — 3 случая;
  • Черновицкая область — 104 случая;
  • Черкасская область — 52 случая;
  • Черниговская область — 2 случая.

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Напомним, последний регион Украины, в котором официально не подтвердили ни одного случая заражения на коронавирус COVID-19 - это Николаевская область.

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