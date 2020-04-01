За сутки в Украине зафиксировали 120 новых случаев COVID-19, - Минздрав
Сейчас в Украине зафиксировано 17 летальных случаев от коронавируса
По состоянию на 10:00 31 марта количество заболевших коронавирусом в Украине составляет 669 человек, из них 17 - летальные случаи, 10 пациентов выздоровели. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.
По данным Минздрава, всего за сутки обнаружили 120 новых случаев заболевания. Итак, новая статистика имеет следующий вид:
- Винницкая область — 49 случаев;
- Волынская область — 7 случаев;
- Днепропетровская область — 9 случаев;
- Донецкая область — 6 случаев;
- Житомирская область — 5 случаев;
- Закарпатская область — 1 случай;
- Запорожская область — 13 случаев;
- Ивано-Франковская область — 64 случая;
- Кировоградская область — 6 случаев;
- г. Киев — 134 случая;
- Киевская область — 57 случаев;
- Львовская область — 6 случаев;
- Луганская область — 3 случаи;
- Одесская область — 12 случаев;
- Полтавская область — 2 случая;
- Ровенская область — 15 случаев;
- Сумская область — 19 случаев;
- Тернопольская область — 98 случаев;
- Харьковская область — 1 случай;
- Херсонская область — 1 случай;
- Хмельницкая область — 3 случая;
- Черновицкая область — 104 случая;
- Черкасская область — 52 случая;
- Черниговская область — 2 случая.
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Напомним, последний регион Украины, в котором официально не подтвердили ни одного случая заражения на коронавирус COVID-19 - это Николаевская область.