За сутки в Украине сделали почти 50 тысяч тестов на коронавирус, – Степанов

Более 25 тысяч тестов было проведено методом ПЦР

Глава Минздрава Максим Степанов Фото - kmu.gov.ua

За прошедшие сутки, 3 сентября, в Украине провели почти 50 тысяч тестирований на обнаружение COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге. Трансляцию вел телеканал ZIK.

Отмечается, что более 25 тысяч тестов вчера провели методом ПЦР. "За предыдущие сутки всего было осуществлено 49 785 тестирований, из них 25 483 исследования – методом ПЦР. Это рекордное количество, и более 25 тыс. тестов в сутки мы еще не делали. Мы движемся к тем обязательства, которые приняли относительно существенного увеличения количества тестирований. 24 302 – методом ИФА", – сказал министр.

Кроме того, по словам Степанова, сейчас лаборатории обеспечены тест-системами на срок до двух месяцев. Министр добавил, что в начале эпидемии в вирусологической референс-лаборатории было всего 3 тыс. тест-систем для выявления коронавируса, а в день проводилось около 200 тестирований.

Напомним, в конце августа министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что до 15 сентября в Украине планируют проводить 30 тыс. ПЦР-тестов в сутки. По словам министра, в стране реально проводить такое количество тестирований на COVID-19.