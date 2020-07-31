live
Новости » Общество Читати новину українською

За сутки в Украине подтвердили еще 1 090 новых случаев коронавируса

Фото из открытых источников

В течение последних суток 20 человек умерли

По состоянию на утро 31 июля в Украине зафиксировано 69 884 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

В частности, в течение последних суток было подтверждено 1 090 новых случаев, 20 человек умерли, 598 человек преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерло 1 693, выздоровели - 38 752.

Теперь картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 2736 (+38)
  • Волынская область — 3783 (+48)
  • Днепропетровская область — 1402 (+8)
  • Донецкая область — 881 (+16)
  • Житомирская область — 1850 (+43)
  • Закарпатская область — 5146 (+68)
  • Запорожская область — 790 (+11)
  • Ивано-Франковская область — 4557 (+111)
  • Кировоградская область — 703 (+1)
  • г. Киев — 8241 (+110)
  • Киевская область — 3716 (+44)
  • Львовская область — 9526 (+147)
  • Луганская область — 126 (+4)
  • Николаевская область — 590 (+12)
  • Одесская область — 3214 (+64)
  • Полтавская область — 440 (+9)
  • Ровенская область — 6024 (+82)
  • Сумская область — 485 (+1)
  • Тернопольская область — 2976 (+54)
  • Харьковская область — 3711 (+85)
  • Херсонская область — 227 (+3)
  • Хмельницкая область — 1138 (+29)
  • Черновицкая область — 5875 (+63)
  • Черкасская область — 924 (+5)
  • Черниговская область — 823 (+34)

Новости по теме: ВОЗ указывает на молодежь, как на главных распространителей коронавируса

Напомним, накануне в Украине зафиксировали новый коронавирусный антирекорд. В частности, в течение последних суток было подтверждено 1 197 новых случаев, 23 человека умерли, 760 человек преодолели болезнь.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

ТКГ без Кучмы, создание "Люблинского треугольника" и День Крещения Руси: Главное за 28 июля Нарушение перемирия на Донбассе, экстренное заседание ВОЗ и гибель коммунальщиков в Харькове: Главное за 27 июля Деньги от ЕС, вспышка заболеваемости COVID-19 и новое звание для Кадырова: Актуальное на утро 24 июля Прорыв в минском процессе, подозрение луцкому террористу и новые правила адаптивного карантина в Украине: Актуальное на утро 23 июля
Loading...

программы канала ZIK

Перепалки в студии | Падение рейтингов
Ирина Верещук | Ток-шоу
Монобольшинство теряет доверие. Будет ли Байден управлять Украиной опять? | Ток-шоу
Разумков в президенты? Игорный бизнес. Новая волна COVID-19 | Детали дня | 28.07.20
Кто хочет убрать Степанова? Первые сутки перемирия. Новые откровения Жвании | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу