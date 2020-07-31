За сутки в Украине подтвердили еще 1 090 новых случаев коронавируса

Фото из открытых источников

В течение последних суток 20 человек умерли

По состоянию на утро 31 июля в Украине зафиксировано 69 884 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

В частности, в течение последних суток было подтверждено 1 090 новых случаев, 20 человек умерли, 598 человек преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерло 1 693, выздоровели - 38 752.

Теперь картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:

Винницкая область — 2736 (+38)

Волынская область — 3783 (+48)

Днепропетровская область — 1402 (+8)

Донецкая область — 881 (+16)

Житомирская область — 1850 (+43)

Закарпатская область — 5146 (+68)

Запорожская область — 790 (+11)

Ивано-Франковская область — 4557 (+111)

Кировоградская область — 703 (+1)

г. Киев — 8241 (+110)

Киевская область — 3716 (+44)

Львовская область — 9526 (+147)

Луганская область — 126 (+4)

Николаевская область — 590 (+12)

Одесская область — 3214 (+64)

Полтавская область — 440 (+9)

Ровенская область — 6024 (+82)

Сумская область — 485 (+1)

Тернопольская область — 2976 (+54)

Харьковская область — 3711 (+85)

Херсонская область — 227 (+3)

Хмельницкая область — 1138 (+29)

Черновицкая область — 5875 (+63)

Черкасская область — 924 (+5)

Черниговская область — 823 (+34)

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Напомним, накануне в Украине зафиксировали новый коронавирусный антирекорд. В частности, в течение последних суток было подтверждено 1 197 новых случаев, 23 человека умерли, 760 человек преодолели болезнь.