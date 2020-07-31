За сутки в Украине подтвердили еще 1 090 новых случаев коронавируса
В течение последних суток 20 человек умерли
По состоянию на утро 31 июля в Украине зафиксировано 69 884 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".
В частности, в течение последних суток было подтверждено 1 090 новых случаев, 20 человек умерли, 598 человек преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерло 1 693, выздоровели - 38 752.
Теперь картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 2736 (+38)
- Волынская область — 3783 (+48)
- Днепропетровская область — 1402 (+8)
- Донецкая область — 881 (+16)
- Житомирская область — 1850 (+43)
- Закарпатская область — 5146 (+68)
- Запорожская область — 790 (+11)
- Ивано-Франковская область — 4557 (+111)
- Кировоградская область — 703 (+1)
- г. Киев — 8241 (+110)
- Киевская область — 3716 (+44)
- Львовская область — 9526 (+147)
- Луганская область — 126 (+4)
- Николаевская область — 590 (+12)
- Одесская область — 3214 (+64)
- Полтавская область — 440 (+9)
- Ровенская область — 6024 (+82)
- Сумская область — 485 (+1)
- Тернопольская область — 2976 (+54)
- Харьковская область — 3711 (+85)
- Херсонская область — 227 (+3)
- Хмельницкая область — 1138 (+29)
- Черновицкая область — 5875 (+63)
- Черкасская область — 924 (+5)
- Черниговская область — 823 (+34)
Напомним, накануне в Украине зафиксировали новый коронавирусный антирекорд. В частности, в течение последних суток было подтверждено 1 197 новых случаев, 23 человека умерли, 760 человек преодолели болезнь.