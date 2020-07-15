За сутки в Украине подтвердили более 800 новых случаев коронавируса
В течение последних суток 15 человек скончались
По состоянию на утро 15 июля в Украине зафиксировано 55 607 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".
В частности, в течение последних суток было подтверждено 836 новых случаев, 15 человек умерли, 977 человек преодолели болезнь. В общем от COVID-19 уже умерло 1 427 человек, выздоровело - 28 131.
Теперь картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 2 194 (+46)
- Волынская область — 3 117 (+37)
- Днепропетровская область — 1 155 (+9)
- Донецкая область — 767 (+2)
- Житомирская область — 1 550 (+8)
- Закарпатская область — 4 112 (+57)
- Запорожская область — 631 (+9)
- Ивано-Франковская область — 3 178 (+51)
- Кировоградская область — 674 (0)
- г. Киев — 6 497 (+147)
- Киевская область — 3 128 (+38)
- Львовская область — 7 425 (+171)
- Луганская область — 97 (+2)
- Николаевская область — 494 (+7)
- Одесская область — 2 314 (+56)
- Полтавская область — 337 (+3)
- Ровенская область — 4 782 (+42)
- Сумская область — 346 (+5)
- Тернопольская область — 2 292 (+16)
- Харьковская область — 2 787 (+64)
- Херсонская область — 205 (+1)
- Хмельницкая область — 922 (+13)
- Черновицкая область — 5 208 (+24)
- Черкасская область — 771 (+16)
- Черниговская область — 624 (+12)
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