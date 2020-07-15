За сутки в Украине подтвердили более 800 новых случаев коронавируса

Фото из открытых источников

В течение последних суток 15 человек скончались

По состоянию на утро 15 июля в Украине зафиксировано 55 607 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

В частности, в течение последних суток было подтверждено 836 новых случаев, 15 человек умерли, 977 человек преодолели болезнь. В общем от COVID-19 уже умерло 1 427 человек, выздоровело - 28 131.

Теперь картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:

Винницкая область — 2 194 (+46)

Волынская область — 3 117 (+37)

Днепропетровская область — 1 155 (+9)

Донецкая область — 767 (+2)

Житомирская область — 1 550 (+8)

Закарпатская область — 4 112 (+57)

Запорожская область — 631 (+9)

Ивано-Франковская область — 3 178 (+51)

Кировоградская область — 674 (0)

г. Киев — 6 497 (+147)

Киевская область — 3 128 (+38)

Львовская область — 7 425 (+171)

Луганская область — 97 (+2)

Николаевская область — 494 (+7)

Одесская область — 2 314 (+56)

Полтавская область — 337 (+3)

Ровенская область — 4 782 (+42)

Сумская область — 346 (+5)

Тернопольская область — 2 292 (+16)

Харьковская область — 2 787 (+64)

Херсонская область — 205 (+1)

Хмельницкая область — 922 (+13)

Черновицкая область — 5 208 (+24)

Черкасская область — 771 (+16)

Черниговская область — 624 (+12)

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