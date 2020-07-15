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За сутки в Украине подтвердили более 800 новых случаев коронавируса

Фото из открытых источников

В течение последних суток 15 человек скончались

По состоянию на утро 15 июля в Украине зафиксировано 55 607 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

В частности, в течение последних суток было подтверждено 836 новых случаев, 15 человек умерли, 977 человек преодолели болезнь. В общем от COVID-19 уже умерло 1 427 человек, выздоровело - 28 131.

Теперь картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 2 194 (+46)
  • Волынская область — 3 117 (+37)
  • Днепропетровская область — 1 155 (+9)
  • Донецкая область — 767 (+2)
  • Житомирская область — 1 550 (+8)
  • Закарпатская область — 4 112 (+57)
  • Запорожская область — 631 (+9)
  • Ивано-Франковская область — 3 178 (+51)
  • Кировоградская область — 674 (0)
  • г. Киев — 6 497 (+147)
  • Киевская область — 3 128 (+38)
  • Львовская область — 7 425 (+171)
  • Луганская область — 97 (+2)
  • Николаевская область — 494 (+7)
  • Одесская область — 2 314 (+56)
  • Полтавская область — 337 (+3)
  • Ровенская область — 4 782 (+42)
  • Сумская область — 346 (+5)
  • Тернопольская область — 2 292 (+16)
  • Харьковская область — 2 787 (+64)
  • Херсонская область — 205 (+1)
  • Хмельницкая область — 922 (+13)
  • Черновицкая область — 5 208 (+24)
  • Черкасская область — 771 (+16)
  • Черниговская область — 624 (+12)

Новости по теме: Минздрав планирует продлить карантин еще на месяц

Напомним, семь областей Украины не могут ослабить карантин из-за несоответствия тем или иным условиям частичного снятия ограничений.

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