За сутки в Украине подтвердили более 3,5 тыс. новых случаев коронавируса
В течение суток 70 человек умерли
По состоянию на утро 25 сентября в Украине зафиксировано 191 671 случай коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".
В частности, в течение последних суток было подтверждено 3 565 новых случаев, 70 человек умерли, 1 675 человек преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерло 3 827 человек, выздоровело - 85 133.
На данный момент картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:
- Винницкая обл. - 5 653 (+97)
- Волынская обл. - 7 362 (+127)
- Днепропетровская обл. - 4 917 (+225)
- Донецкая обл. - 2 851 (+84)
- Житомирская обл. - 5 403 (+141)
- Закарпатская обл. - 9 490 (+74)
- Запорожская обл. - 3428 (+140)
- Ивано-Франковская обл. - 13080 (+128)
- Кировоградская обл. - 1052 (+13)
- г. Киев — 21045 (+380)
- Киевская обл. - 8 430 (+144)
- Львовская обл. — 19 465 (+215)
- Луганская обл. - 894 (+53)
- Николаевская обл. - 2 782 (+65)
- Одесская обл. - 12 470 (+161)
- Полтавская обл. - 1 752 (+75)
- Ровенская обл. - 11 774 (+153)
- Сумская обл. - 3 474 (+122)
- Тернопольская обл. - 12 579 (+245)
- Харьковская обл. — 16 490 (+297)
- Херсонская обл. - 954 (+49)
- Хмельницкая обл. - 5 361 (+176)
- Черновицкая обл. — 13 736 (+174)
- Черкасская обл. - 3 459 (+104)
- Черниговская обл. - 3 770 (+123)
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов считает, что один из основных факторов распространения коронавируса в Украине - это проведение массовых мероприятий. В связи с этим глава Минздрава еще раз призвал мэров, не проводить массовые мероприятия.