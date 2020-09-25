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За сутки в Украине подтвердили более 3,5 тыс. новых случаев коронавируса

Фото из открытых источников

В течение суток 70 человек умерли

По состоянию на утро 25 сентября в Украине зафиксировано 191 671 случай коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

В частности, в течение последних суток было подтверждено 3 565 новых случаев, 70 человек умерли, 1 675 человек преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерло 3 827 человек, выздоровело - 85 133.

На данный момент картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:

  • Винницкая обл. - 5 653 (+97)
  • Волынская обл. -  7 362 (+127)
  • Днепропетровская обл. - 4 917 (+225)
  • Донецкая обл. - 2 851 (+84)
  • Житомирская обл. - 5 403 (+141)
  • Закарпатская обл. - 9 490 (+74)
  • Запорожская обл. - 3428 (+140)
  • Ивано-Франковская обл. - 13080 (+128)
  • Кировоградская обл. - 1052 (+13)
  • г. Киев — 21045 (+380)
  • Киевская обл. - 8 430 (+144)
  • Львовская обл. — 19 465 (+215)
  • Луганская обл. - 894 (+53)
  • Николаевская обл. - 2 782 (+65)
  • Одесская обл. - 12 470 (+161)
  • Полтавская обл. - 1 752 (+75)
  • Ровенская обл. - 11 774 (+153)
  • Сумская обл. - 3 474 (+122)
  • Тернопольская обл. - 12 579 (+245)
  • Харьковская обл. — 16 490 (+297)
  • Херсонская обл. - 954 (+49)
  • Хмельницкая обл. - 5 361 (+176)
  • Черновицкая обл. — 13 736 (+174)
  • Черкасская обл. - 3 459 (+104)
  • Черниговская обл. - 3 770 (+123)

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов считает, что один из основных факторов распространения коронавируса в Украине - это проведение массовых мероприятий. В связи с этим глава Минздрава еще раз призвал мэров, не проводить массовые мероприятия.

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