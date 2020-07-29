За сутки в Украине подтвердили более 1000 новых случаев коронавируса
В течение последних суток 21 человек умер
По состоянию на утро 29 июля в Украине зафиксировано 67 597 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".
В частности, в течение последних суток были подтверждены 1 022 новых случая, 21 человек умер, 650 человек преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерли 1 650 человек, выздоровели - 37 394.
Теперь картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 2660 (+33)
- Волынская область — 3694 (+46)
- Днепропетровская область — 1364 (+30)
- Донецкая область — 861 (+9)
- Житомирская область — 1764 (+20)
- Закарпатская область — 5008 (+68)
- Запорожская область — 767 (+14)
- Ивано-Франковская область — 4342 (+118)
- Кировоградская область — 697 (0)
- г. Киев — 7932 (+132)
- Киевская область — 3629 (+39)
- Львовская область — 9248 (+149)
- Луганская область — 122 (+1)
- Николаевская область — 563 (+1)
- Одесская область — 3104 (+73)
- Полтавская область — 414 (+13)
- Ровенская область — 5837 (+53)
- Сумская область — 467 (+13)
- Тернопольская область — 2852 (+30)
- Харьковская область — 3556 (+78)
- Херсонская область — 224 (+3)
- Хмельницкая область — 1086 (+17)
- Черновицкая область — 5751 (+59)
- Черкасская область — 910 (+4)
- Черниговская область — 745 (+19)
Напомним, ранее главный ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года. Ученый отметила, что эффективность каждой вакцины колеблется на уровне 10%. В свою очередь такие показатели свидетельствуют о том, что две-три вакцины или даже больше могут быть действенными.