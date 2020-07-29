За сутки в Украине подтвердили более 1000 новых случаев коронавируса

Фото из открытых источников

В течение последних суток 21 человек умер

По состоянию на утро 29 июля в Украине зафиксировано 67 597 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

В частности, в течение последних суток были подтверждены 1 022 новых случая, 21 человек умер, 650 человек преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерли 1 650 человек, выздоровели - 37 394.

Теперь картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:

Винницкая область — 2660 (+33)

Волынская область — 3694 (+46)

Днепропетровская область — 1364 (+30)

Донецкая область — 861 (+9)

Житомирская область — 1764 (+20)

Закарпатская область — 5008 (+68)

Запорожская область — 767 (+14)

Ивано-Франковская область — 4342 (+118)

Кировоградская область — 697 (0)

г. Киев — 7932 (+132)

Киевская область — 3629 (+39)

Львовская область — 9248 (+149)

Луганская область — 122 (+1)

Николаевская область — 563 (+1)

Одесская область — 3104 (+73)

Полтавская область — 414 (+13)

Ровенская область — 5837 (+53)

Сумская область — 467 (+13)

Тернопольская область — 2852 (+30)

Харьковская область — 3556 (+78)

Херсонская область — 224 (+3)

Хмельницкая область — 1086 (+17)

Черновицкая область — 5751 (+59)

Черкасская область — 910 (+4)

Черниговская область — 745 (+19)

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Напомним, ранее главный ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года. Ученый отметила, что эффективность каждой вакцины колеблется на уровне 10%. В свою очередь такие показатели свидетельствуют о том, что две-три вакцины или даже больше могут быть действенными.