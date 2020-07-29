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За сутки в Украине подтвердили более 1000 новых случаев коронавируса

Фото из открытых источников

В течение последних суток 21 человек умер

По состоянию на утро 29 июля в Украине зафиксировано 67 597 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

В частности, в течение последних суток были подтверждены 1 022 новых случая, 21 человек умер, 650 человек преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерли 1 650 человек, выздоровели - 37 394.

Теперь картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 2660 (+33)
  • Волынская область — 3694 (+46)
  • Днепропетровская область — 1364 (+30)
  • Донецкая область — 861 (+9)
  • Житомирская область — 1764 (+20)
  • Закарпатская область — 5008 (+68)
  • Запорожская область — 767 (+14)
  • Ивано-Франковская область — 4342 (+118)
  • Кировоградская область — 697 (0)
  • г. Киев — 7932 (+132)
  • Киевская область — 3629 (+39)
  • Львовская область — 9248 (+149)
  • Луганская область — 122 (+1)
  • Николаевская область — 563 (+1)
  • Одесская область — 3104 (+73)
  • Полтавская область — 414 (+13)
  • Ровенская область — 5837 (+53)
  • Сумская область — 467 (+13)
  • Тернопольская область — 2852 (+30)
  • Харьковская область — 3556 (+78)
  • Херсонская область — 224 (+3)
  • Хмельницкая область — 1086 (+17)
  • Черновицкая область — 5751 (+59)
  • Черкасская область — 910 (+4)
  • Черниговская область — 745 (+19)

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Напомним, ранее главный ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года. Ученый отметила, что эффективность каждой вакцины колеблется на уровне 10%. В свою очередь такие показатели свидетельствуют о том, что две-три вакцины или даже больше могут быть действенными.

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