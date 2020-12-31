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За сутки в Украине подтвердили 9 699 новых случаев коронавируса

Фото из открытых источников

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зафиксировали в г. Киев

По состоянию на утро 31 декабря в Украине зафиксированы 1 055 047 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

В частности, в течение последних суток было подтверждено 9 699 новых случаев, 209 человек умерли, 11 803 человека преодолели болезнь. В общем от COVID-19 уже умерли 18 533 человек, выздоровели - 709 993.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зафиксировали в г. Киев (1 332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

Сейчас статистика по областям выглядит следующим образом:

  • г. Киев - 111 471 случай;
  • Винницкая область - 22 500 случаев;
  • Волынская область - 33 016 случаев;
  • Днепропетровская область - 58 561 случай;
  • Донецкая область - 36 391 случай;
  • Житомирская область - 39 202 случая;
  • Закарпатская область - 28 200 случаев;
  • Запорожская область - 54 088 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 43 190 случаев;
  • Киевская область - 59 204 случая;
  • Кировоградская область - 8 448 случаев;
  • Луганская область - 10 508 случаев;
  • Львовская область - 61 268 случаев;
  • Николаевская область - 30 900 случаев;
  • Одесская область - 71 125 случаев;
  • Полтавская область - 36 079 случаев;
  • Ровенская область - 40 990 случаев;
  • Сумская область - 40 642 случая;
  • Тернопольская область - 34 023 случая;
  • Харьковская область - 69 377 случаев;
  • Херсонская область - 17 752 случая;
  • Хмельницкая область - 39 187 случаев;
  • Черкасская область - 39 011 случаев;
  • Черновицкая область - 40 017 случаев;
  • Черниговская область - 29 897 случаев.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что в Украине фиксируют повторное инфицирование коронавирусом и иногда случаи повторного инфицирования бывают намного тяжелее, чем первый случай болезни.

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