За сутки в Украине подтвердили 9 699 новых случаев коронавируса

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За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зафиксировали в г. Киев

По состоянию на утро 31 декабря в Украине зафиксированы 1 055 047 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

В частности, в течение последних суток было подтверждено 9 699 новых случаев, 209 человек умерли, 11 803 человека преодолели болезнь. В общем от COVID-19 уже умерли 18 533 человек, выздоровели - 709 993.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зафиксировали в г. Киев (1 332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

Сейчас статистика по областям выглядит следующим образом:

г. Киев - 111 471 случай;

Винницкая область - 22 500 случаев;

Волынская область - 33 016 случаев;

Днепропетровская область - 58 561 случай;

Донецкая область - 36 391 случай;

Житомирская область - 39 202 случая;

Закарпатская область - 28 200 случаев;

Запорожская область - 54 088 случаев;

Ивано-Франковская область – 43 190 случаев;

Киевская область - 59 204 случая;

Кировоградская область - 8 448 случаев;

Луганская область - 10 508 случаев;

Львовская область - 61 268 случаев;

Николаевская область - 30 900 случаев;

Одесская область - 71 125 случаев;

Полтавская область - 36 079 случаев;

Ровенская область - 40 990 случаев;

Сумская область - 40 642 случая;

Тернопольская область - 34 023 случая;

Харьковская область - 69 377 случаев;

Херсонская область - 17 752 случая;

Хмельницкая область - 39 187 случаев;

Черкасская область - 39 011 случаев;

Черновицкая область - 40 017 случаев;

Черниговская область - 29 897 случаев.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что в Украине фиксируют повторное инфицирование коронавирусом и иногда случаи повторного инфицирования бывают намного тяжелее, чем первый случай болезни.