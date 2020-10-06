За сутки в Украине подтвердили 4 348 новых случаев коронавируса COVID-19
Больше всего больных обнаружили в Харьковской, Полтавской и Одесской областях, а также в столице
По состоянию на утро 6 октября, в Украине зафиксировано 234 584 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, за минувшие сутки заболели 4 348 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".
Согласно сообщению, из общего количества случаев коронавируса 4 520 случаев оказались летальными. Также известно, что 103 401 пациент выздоровел, из которых 2 149 пациентов - за последние сутки.
Как отмечается, сейчас ситуация с коронавирусом в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область - 6 930 случаев;
- Волынская область - 8 880 случаев;
- Днепропетровская область - 7 372 случая;
- Донецкая область - 4 561 случай;
- Житомирская область - 7 070 случаев;
- Закарпатская область - 10 317 случаев;
- Запорожская область - 4 746 случаев;
- Ивано-Франковская область - 14 451 случай;
- Кировоградская область - 1 194 случая;
- г. Киев - 25 091 случай;
- Киевская область - 10 099 случаев;
- Львовская область - 21 494 случая;
- Луганская область - 1 333 случая;
- Николаевская область - 3 894 случая;
- Одесская область -15 021 случай;
- Полтавская область - 3 270 случаев;
- Ровенская область - 13 374 случая;
- Сумская область - 5 676 случаев;
- Тернопольская область - 14 610 случаев;
- Харьковская область - 21 451 случай;
- Херсонская область - 1 544 случая;
- Хмельницкая область - 7 263 случая;
- Черновицкая область - 15 444 случая;
- Черкасская область - 4 687 случаев;
- Черниговская область - 4 812 случаев.
Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак заявила, что заражение коронавирусной болезнью COVID-19 для медработников приравнивается к несчастному случаю на производстве.