За сутки в Украине подтвердили 4 348 новых случаев коронавируса COVID-19

Коронавирус SARS-COV-19 Фото из открытых источников

Больше всего больных обнаружили в Харьковской, Полтавской и Одесской областях, а также в столице

По состоянию на утро 6 октября, в Украине зафиксировано 234 584 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, за минувшие сутки заболели 4 348 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Согласно сообщению, из общего количества случаев коронавируса 4 520 случаев оказались летальными. Также известно, что 103 401 пациент выздоровел, из которых 2 149 пациентов - за последние сутки.

Как отмечается, сейчас ситуация с коронавирусом в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область - 6 930 случаев;

Волынская область - 8 880 случаев;

Днепропетровская область - 7 372 случая;

Донецкая область - 4 561 случай;

Житомирская область - 7 070 случаев;

Закарпатская область - 10 317 случаев;

Запорожская область - 4 746 случаев;

Ивано-Франковская область - 14 451 случай;

Кировоградская область - 1 194 случая;

г. Киев - 25 091 случай;

Киевская область - 10 099 случаев;

Львовская область - 21 494 случая;

Луганская область - 1 333 случая;

Николаевская область - 3 894 случая;

Одесская область -15 021 случай;

Полтавская область - 3 270 случаев;

Ровенская область - 13 374 случая;

Сумская область - 5 676 случаев;

Тернопольская область - 14 610 случаев;

Харьковская область - 21 451 случай;

Херсонская область - 1 544 случая;

Хмельницкая область - 7 263 случая;

Черновицкая область - 15 444 случая;

Черкасская область - 4 687 случаев;

Черниговская область - 4 812 случаев.

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Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак заявила, что заражение коронавирусной болезнью COVID-19 для медработников приравнивается к несчастному случаю на производстве.