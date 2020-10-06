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За сутки в Украине подтвердили 4 348 новых случаев коронавируса COVID-19

Коронавирус SARS-COV-19 Фото из открытых источников

Больше всего больных обнаружили в Харьковской, Полтавской и Одесской областях, а также в столице

По состоянию на утро 6 октября, в Украине зафиксировано 234 584 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, за минувшие сутки заболели 4 348 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо"

Согласно сообщению, из общего количества случаев коронавируса 4 520 случаев оказались летальными. Также известно, что 103 401 пациент выздоровел, из которых 2 149 пациентов - за последние сутки. 

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Как отмечается, сейчас ситуация с коронавирусом в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область - 6 930 случаев;
  • Волынская область - 8 880 случаев;
  • Днепропетровская область - 7 372 случая;
  • Донецкая область - 4 561 случай;
  • Житомирская область - 7 070 случаев;
  • Закарпатская область - 10 317 случаев;
  • Запорожская область - 4 746 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 14 451 случай;
  • Кировоградская область - 1 194 случая;
  • г. Киев - 25 091 случай;
  • Киевская область - 10 099 случаев;
  • Львовская область - 21 494 случая;
  • Луганская область - 1 333 случая;
  • Николаевская область - 3 894 случая;
  • Одесская область -15 021 случай;
  • Полтавская область - 3 270 случаев;
  • Ровенская область - 13 374 случая;
  • Сумская область - 5 676 случаев;
  • Тернопольская область - 14 610 случаев;
  • Харьковская область - 21 451 случай;
  • Херсонская область - 1 544 случая;
  • Хмельницкая область - 7 263 случая;
  • Черновицкая область - 15 444 случая;
  • Черкасская область - 4 687 случаев;
  • Черниговская область - 4 812 случаев.

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Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак заявила, что заражение коронавирусной болезнью COVID-19 для медработников приравнивается к несчастному случаю на производстве. 

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