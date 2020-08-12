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За сутки в Украине подтвердили 1 433 случая коронавируса

Фото из открытых источников

В течение последних суток 19 человек умерли

По состоянию на утро 12 августа в Украине зафиксировано 84 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

В частности, в течение последних суток были подтверждены 1 433 новых случая, 19 человек умерли, 752 лица преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерло 1 970 людей, выздоровело - 45 686.

На данный момент картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 3043 (+41)
  • Волынская область — 4423 (+48)
  • Днепропетровская область — 1602 (+31)
  • Донецкая область — 1011 (+29)
  • Житомирская область — 2215 (+37)
  • Закарпатская область — 5946 (+71)
  • Запорожская область — 971 (+12)
  • Ивано-Франковская область — 6039 (+128)
  • Кировоградская область — 728 (+3)
  • м. Киев — 9869 (+182)
  • Киевская область — 4307 (+68)
  • Львовская область — 11308 (+166)
  • Луганская область — 160 (+3)
  • Николаевская область — 744 (+15)
  • Одесская область — 4458 (+94)
  • Полтавская область — 514 (+11)
  • Ровенская область — 7114 (+96)
  • Сумская область — 716 (+14)
  • Тернопольская область — 3413 (+38)
  • Харьковская область — 5169 (+139)
  • Херсонская область — 276 (+5)
  • Хмельницкая область — 1413 (+37)
  • Черновицкая область — 6980 (+113)
  • Черкасская область — 1049 (+10)
  • Черниговская область — 1080 (+42)

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Напомним, накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в течение последнего месяца в Украине стало на 1 636 госпитализированных с коронавирусом больше. По словам министра, в больницах "второй волны" предусмотрено около 10 тысяч коек.

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