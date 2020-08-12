За сутки в Украине подтвердили 1 433 случая коронавируса
В течение последних суток 19 человек умерли
По состоянию на утро 12 августа в Украине зафиксировано 84 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".
В частности, в течение последних суток были подтверждены 1 433 новых случая, 19 человек умерли, 752 лица преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерло 1 970 людей, выздоровело - 45 686.
На данный момент картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 3043 (+41)
- Волынская область — 4423 (+48)
- Днепропетровская область — 1602 (+31)
- Донецкая область — 1011 (+29)
- Житомирская область — 2215 (+37)
- Закарпатская область — 5946 (+71)
- Запорожская область — 971 (+12)
- Ивано-Франковская область — 6039 (+128)
- Кировоградская область — 728 (+3)
- м. Киев — 9869 (+182)
- Киевская область — 4307 (+68)
- Львовская область — 11308 (+166)
- Луганская область — 160 (+3)
- Николаевская область — 744 (+15)
- Одесская область — 4458 (+94)
- Полтавская область — 514 (+11)
- Ровенская область — 7114 (+96)
- Сумская область — 716 (+14)
- Тернопольская область — 3413 (+38)
- Харьковская область — 5169 (+139)
- Херсонская область — 276 (+5)
- Хмельницкая область — 1413 (+37)
- Черновицкая область — 6980 (+113)
- Черкасская область — 1049 (+10)
- Черниговская область — 1080 (+42)
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Напомним, накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в течение последнего месяца в Украине стало на 1 636 госпитализированных с коронавирусом больше. По словам министра, в больницах "второй волны" предусмотрено около 10 тысяч коек.