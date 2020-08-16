За сутки в Украине подтвердили 1637 случаев коронавируса
392 человека выздоровели за прошедшие сутки
По состоянию на утро 16 августа в Украине зафиксировано 91 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".
Отмечается, что в течение последних суток в стране зафиксировали 1637 новых больных коронавирусом. Кроме того, за минувшие сутки 392 человека выздоровели от болезни, а 24 – умерли.
Всего за время пандемии COVID-19 в Украине от вируса вылечились 47822 человека. В то же время, сейчас зафиксировано 2068 летальных случаев, вызванных коронавирусной болезнью.
Сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19 по регионам имеет следующий вид:
- Винницкая область-3213 (+38);
- Волынская область-4644 (+54);
- Днепропетровская область-1725 (+26);
- Донецкая область - 1088 (+15);
- Житомирская область-2430 (+53);
- Закарпатская область-6246 (+76);
- Запорожская область-1085 (+33);
- Ивано-Франковская область-6626 (+158);
- Кировоградская область-742 (+3);
- г. Киев — 10538 (+146);
- Киевская область-4530 (+35);
- Львовская область-11951 (+127);
- Луганская область-178 (0);
- Николаевская область-808 (+11);
- Одесская область-4964 (+93);
- Полтавская область-548 (+4);
- Ровенская область — 7538 (+105);
- Сумская область — 854 (+39);
- Тернопольская область - 3732 (+97);
- Харьковская область-6065 (+228);
- Херсонская область - 299 (+5);
- Хмельницкая область-1581 (+42);
- Черновицкая область — 7617 (+183);
- Черкасская область - 1148 (+34);
- Черниговская область-1206 (+32).
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения призвало регионы подготовить больницы ко второй волне коронавируса. В частности, речь идет о поручении соответствующим медицинским учреждениям как можно скорее заключить договор с Национальной службой здоровья.