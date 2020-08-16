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За сутки в Украине подтвердили 1637 случаев коронавируса

392 человека выздоровели за прошедшие сутки

SARS-CoV-2

 Фото из открытых источников

По состоянию на утро 16 августа в Украине зафиксировано 91 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

Отмечается, что в течение последних суток в стране зафиксировали 1637 новых больных коронавирусом. Кроме того, за минувшие сутки 392 человека выздоровели от болезни, а 24 – умерли.

Всего за время пандемии COVID-19 в Украине от вируса вылечились 47822 человека. В то же время, сейчас зафиксировано 2068 летальных случаев, вызванных коронавирусной болезнью.

Сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19 по регионам имеет следующий вид:

  • Винницкая область-3213 (+38);
  • Волынская область-4644 (+54);
  • Днепропетровская область-1725 (+26);
  • Донецкая область - 1088 (+15);
  • Житомирская область-2430 (+53);
  • Закарпатская область-6246 (+76);
  • Запорожская область-1085 (+33);
  • Ивано-Франковская область-6626 (+158);
  • Кировоградская область-742 (+3);
  • г. Киев — 10538 (+146);
  • Киевская область-4530 (+35);
  • Львовская область-11951 (+127);
  • Луганская область-178 (0);
  • Николаевская область-808 (+11);
  • Одесская область-4964 (+93);
  • Полтавская область-548 (+4);
  • Ровенская область — 7538 (+105);
  • Сумская область — 854 (+39);
  • Тернопольская область - 3732 (+97);
  • Харьковская область-6065 (+228);
  • Херсонская область - 299 (+5);
  • Хмельницкая область-1581 (+42);
  • Черновицкая область — 7617 (+183);
  • Черкасская область - 1148 (+34);
  • Черниговская область-1206 (+32).

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Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения призвало регионы подготовить больницы ко второй волне коронавируса. В частности, речь идет о поручении соответствующим медицинским учреждениям как можно скорее заключить договор с Национальной службой здоровья.

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