За сутки в Украине подтвердили 1637 случаев коронавируса

392 человека выздоровели за прошедшие сутки

SARS- CoV-2 Фото из открытых источников

По состоянию на утро 16 августа в Украине зафиксировано 91 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

Отмечается, что в течение последних суток в стране зафиксировали 1637 новых больных коронавирусом. Кроме того, за минувшие сутки 392 человека выздоровели от болезни, а 24 – умерли.

Всего за время пандемии COVID-19 в Украине от вируса вылечились 47822 человека. В то же время, сейчас зафиксировано 2068 летальных случаев, вызванных коронавирусной болезнью.

Сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19 по регионам имеет следующий вид:

Винницкая область-3213 (+38);

Волынская область-4644 (+54);

Днепропетровская область-1725 (+26);

Донецкая область - 1088 (+15);

Житомирская область-2430 (+53);

Закарпатская область-6246 (+76);

Запорожская область-1085 (+33);

Ивано-Франковская область-6626 (+158);

Кировоградская область-742 (+3);

г. Киев — 10538 (+146);

Киевская область-4530 (+35);

Львовская область-11951 (+127);

Луганская область-178 (0);

Николаевская область-808 (+11);

Одесская область-4964 (+93);

Полтавская область-548 (+4);

Ровенская область — 7538 (+105);

Сумская область — 854 (+39);

Тернопольская область - 3732 (+97);

Харьковская область-6065 (+228);

Херсонская область - 299 (+5);

Хмельницкая область-1581 (+42);

Черновицкая область — 7617 (+183);

Черкасская область - 1148 (+34);

Черниговская область-1206 (+32).

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Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения призвало регионы подготовить больницы ко второй волне коронавируса. В частности, речь идет о поручении соответствующим медицинским учреждениям как можно скорее заключить договор с Национальной службой здоровья.