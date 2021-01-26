За сутки в Украине обнаружили 2779 новых случаев COVID-19, более 12,5 тыс. человек выздоровели

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Было проведено более 32 тыс. тестирований

По состоянию на утро 26 января в Украине выявлено 1 197 107 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 2779 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Согласно сообщению, накануне заболели 95 детей и 175 медработников, 891 человека госпитализировали. Также зарегистрировано 133 летальных случая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.

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Как отмечается, заболеваемость в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев – 375 случаев;

Винницкая область – 53 случая;

Волынская область – 93 случая;

Днепропетровская область – 108 случаев;

Донецкая область – 46 случаев;

Житомирская область – 20 случаев;

Закарпатская область – 103 случая;

Запорожская область – 276 случаев;

Ивано-Франковская область – 255 случаев;

Киевская область – 78 случаев;

Кировоградская область – 17 случаев;

Луганская область – 56 случаев;

Львовская область – 167 случаев;

Николаевская область – 30 случаев;

Одесская область – 211 случаев;

Полтавская область – 100 случаев;

Ровненская область – 81 случай;

Сумская область – 37 случаев;

Тернопольская область – 95 случаев;

Харьковская область – 207 случаев;

Херсонская область – 37 случаев;

Хмельницкая область – 15 случаев;

Черкасская область – 122 случая;

Черновицкая область – 192 случая;

Черниговская область – 5 случаев.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство имеет фактически на подписании контрактов на более 30 млн вакцин против коронавируса.