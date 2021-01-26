За сутки в Украине обнаружили 2779 новых случаев COVID-19, более 12,5 тыс. человек выздоровели
Было проведено более 32 тыс. тестирований
По состоянию на утро 26 января в Украине выявлено 1 197 107 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 2779 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Согласно сообщению, накануне заболели 95 детей и 175 медработников, 891 человека госпитализировали. Также зарегистрировано 133 летальных случая.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.
Как отмечается, заболеваемость в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев – 375 случаев;
- Винницкая область – 53 случая;
- Волынская область – 93 случая;
- Днепропетровская область – 108 случаев;
- Донецкая область – 46 случаев;
- Житомирская область – 20 случаев;
- Закарпатская область – 103 случая;
- Запорожская область – 276 случаев;
- Ивано-Франковская область – 255 случаев;
- Киевская область – 78 случаев;
- Кировоградская область – 17 случаев;
- Луганская область – 56 случаев;
- Львовская область – 167 случаев;
- Николаевская область – 30 случаев;
- Одесская область – 211 случаев;
- Полтавская область – 100 случаев;
- Ровненская область – 81 случай;
- Сумская область – 37 случаев;
- Тернопольская область – 95 случаев;
- Харьковская область – 207 случаев;
- Херсонская область – 37 случаев;
- Хмельницкая область – 15 случаев;
- Черкасская область – 122 случая;
- Черновицкая область – 192 случая;
- Черниговская область – 5 случаев.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство имеет фактически на подписании контрактов на более 30 млн вакцин против коронавируса.