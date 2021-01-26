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За сутки в Украине обнаружили 2779 новых случаев COVID-19, более 12,5 тыс. человек выздоровели

Фото из открытых источников

Было проведено более 32 тыс. тестирований

По состоянию на утро 26 января в Украине выявлено 1 197 107 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 2779 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Согласно сообщению, накануне заболели 95 детей и 175 медработников, 891 человека госпитализировали. Также зарегистрировано 133 летальных случая. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.

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Как отмечается, заболеваемость в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев – 375 случаев;
  • Винницкая область – 53 случая;
  • Волынская область – 93 случая;
  • Днепропетровская область – 108 случаев;
  • Донецкая область – 46 случаев;
  • Житомирская область – 20 случаев;
  • Закарпатская область – 103 случая;
  • Запорожская область – 276 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 255 случаев;
  • Киевская область – 78 случаев;
  • Кировоградская область – 17 случаев;
  • Луганская область – 56 случаев;
  • Львовская область – 167 случаев;
  • Николаевская область – 30 случаев;
  • Одесская область – 211 случаев;
  • Полтавская область – 100 случаев;
  • Ровненская область – 81 случай;
  • Сумская область – 37 случаев;
  • Тернопольская область – 95 случаев;
  • Харьковская область – 207 случаев;
  • Херсонская область – 37 случаев;
  • Хмельницкая область – 15 случаев;
  • Черкасская область – 122 случая;
  • Черновицкая область – 192 случая;
  • Черниговская область – 5 случаев.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство имеет фактически на подписании контрактов на более 30 млн вакцин против коронавируса.

 

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