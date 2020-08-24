За сутки в Украине обнаружили 1799 новых случаев COVID-19, - МОЗ
Больше всего больных обнаружили в столице, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Одесской областях
По состоянию на утро понедельника, 24 августа, в Украине зафиксировано 1799 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус инфо.
"24 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 106 757 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2293 летальные, 52 524 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1799 новых случаев. Всего проведено 1 425 351 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выздоровело 289 пациентов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сейчас ситуация с заболеваемостью в регионах выглядит так:
- Винницкая область-3624 случая;
- Волынская область-5147 случаев;
- Днепропетровская область-2005 случаев;
- Донецкая область-1237 случаев;
- Житомирская область-2864 случая;
- Закарпатская область — 7026 случаев;
- Запорожская область-1377 случаев;
- Ивано-Франковская область — 7975 случаев;
- Кировоградская область-768 случаев;
- г. Киев-12 023 случая;
- Киевская область — 5025 случаев;
- Львовская область-13 253 случая;
- Луганская область-244 случая;
- Николаевская область-997 случаев;
- Одесская область-6054 случая;
- Полтавская область-663 случая;
- Ровненская область — 8559 случаев;
- Сумская область-1187 случаев;
- Тернопольская область — 4765 случаев;
- Харьковская область-7634 случая;
- Херсонская область-336 случаев;
- Хмельницкая область-2010 случаев;
- Черновицкая область-9167 случаев;
- Черкасская область-1297 случаев;
- Черниговская область - 1520 случаев.
Напомним, ранее стало известно, что в Черновцах отменили все мероприятия по случаю празднования 29-й годовщины Независимости Украины, а с 24 августа усилили карантин.