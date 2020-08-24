За сутки в Украине обнаружили 1799 новых случаев COVID-19, - МОЗ

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Больше всего больных обнаружили в столице, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Одесской областях

По состоянию на утро понедельника, 24 августа, в Украине зафиксировано 1799 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус инфо.

"24 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 106 757 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2293 летальные, 52 524 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1799 новых случаев. Всего проведено 1 425 351 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выздоровело 289 пациентов", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, сейчас ситуация с заболеваемостью в регионах выглядит так:

Винницкая область-3624 случая;

Волынская область-5147 случаев;

Днепропетровская область-2005 случаев;

Донецкая область-1237 случаев;

Житомирская область-2864 случая;

Закарпатская область — 7026 случаев;

Запорожская область-1377 случаев;

Ивано-Франковская область — 7975 случаев;

Кировоградская область-768 случаев;

г. Киев-12 023 случая;

Киевская область — 5025 случаев;

Львовская область-13 253 случая;

Луганская область-244 случая;

Николаевская область-997 случаев;

Одесская область-6054 случая;

Полтавская область-663 случая;

Ровненская область — 8559 случаев;

Сумская область-1187 случаев;

Тернопольская область — 4765 случаев;

Харьковская область-7634 случая;

Херсонская область-336 случаев;

Хмельницкая область-2010 случаев;

Черновицкая область-9167 случаев;

Черкасская область-1297 случаев;

Черниговская область - 1520 случаев.

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Напомним, ранее стало известно, что в Черновцах отменили все мероприятия по случаю празднования 29-й годовщины Независимости Украины, а с 24 августа усилили карантин.