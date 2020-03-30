За шашлыки в парке и отсутствие маски на улице пока штрафовать не будут, - МВД
Сейчас правоохранители применяют профилактические беседы
Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что полиция пока не будет штрафовать граждан за отсутствие медицинской маски на улице или приготовления шашлыков в парке или в другом разрешенном месте. Об этом он рассказал в эфире hromadske.
По его словам, ношение масок является рекомендацией государства, но их отсутствие не является причиной для штрафа, в то время, как полиция может провести профилактическую беседу.
"Профилактические беседы - это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка", - сказал спикер.
Относительно шашлыков, которые активно начали готовить на улице украинцы, то за них также пока штрафовать не будут.
"Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть", - отметил Шевченко.
Он также рассказал, что по состоянию на утро 30 марта правоохранители составили почти 3 тыс. административных протоколов по поводу нарушения правил карантина.
Напомним, недавно министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о значительном снижении уровня преступности - аж на 30% - во время карантина, вызванного коронавирусом.