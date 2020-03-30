За шашлыки в парке и отсутствие маски на улице пока штрафовать не будут, - МВД

Сейчас правоохранители применяют профилактические беседы

Спикер МВД Артем Шевченко Фото из открытых источников

Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что полиция пока не будет штрафовать граждан за отсутствие медицинской маски на улице или приготовления шашлыков в парке или в другом разрешенном месте. Об этом он рассказал в эфире hromadske.

По его словам, ношение масок является рекомендацией государства, но их отсутствие не является причиной для штрафа, в то время, как полиция может провести профилактическую беседу.

"Профилактические беседы - это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка", - сказал спикер.

Относительно шашлыков, которые активно начали готовить на улице украинцы, то за них также пока штрафовать не будут.

"Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть", - отметил Шевченко.

Он также рассказал, что по состоянию на утро 30 марта правоохранители составили почти 3 тыс. административных протоколов по поводу нарушения правил карантина.

Напомним, недавно министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о значительном снижении уровня преступности - аж на 30% - во время карантина, вызванного коронавирусом.