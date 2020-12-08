За счет мобильных бригад: В ЦОЗ назвали основной сценарий вакцинации от COVID-19

И. о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин РБК-Украина

В среднем мобильные бригады смогут вакцинировать около 800 тыс. человек в месяц

И. о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин заявил, что основной сценарий вакцинации от COVID-19 в Украине будет осуществляться за счет мобильных бригад. Однако могут привлекать и стационарные пункты прививки. Об этом он сказал в эфире "Украина 24".

"В среднем мобильные бригады при максимальном привлечении смогут вакцинировать около 800 тыс. человек в месяц. Если будем привлекать стационарные пункты прививки или кабинеты прививки, то до миллиона прививок ежемесячно. Это плюс миллион", - отметил Кузин.

В целом, по предварительным прогнозам в Украине смогут вакцинировать до 2 млн человек ежемесячно.

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Напомним, ранее исполняющий обязанности главы ЦОЗ Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин предупредил, что в регионах могут возникнуть проблемы с хранением вакцины против коронавируса COVID-19. По его словам, производители вакцин работают на трех холодовых режимах: -60 – -80 градусов, -20 – -40 и +2 – +8.