За рубежом от COVID-19 выздоровели уже 25 украинцев, - МИД

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Больше всего больных украинцев за рубежом в Италии - 121 человек

По состоянию на вечер 14 апреля на лечении за границей находится 175 украинцев с коронавирусом, поправились 25 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Также 6 граждан Украины скончались.

Так, сейчас 175 граждан Украины проходят лечение от COVID-19 в различных странах, в частности, наибольшее количество в Италии - 121, а также в Греции - 22.

Сообщается, что по состоянию на 14 апреля количество граждан Украины, которые обратились за помощью к ЗГУ (заграничных дипломатических учреждений - ред.) в рамках системы "Защита" - 15 849.

Напомним, по состоянию на 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.