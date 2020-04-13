За рубежом COVID-19 болеет 175 украинцев, - МИД

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Сейчас выздоровели 24 гражданина Украины

По состоянию на вечер понедельника, 13 апреля, за рубежом от COVID-19 лечится 175 украинцев. Об этом говорится в Telegram-канале о коронавирусе Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что сейчас выздоровели 24 человека.

"Так, по состоянию на 18:00 13 апреля проходит лечение 175 украинцев, в частности в Австрии — 3, Бельгии — 1, Греции — 22, Испании — 5, Италии — 121, Мальте — 1, Нигерии — 1, Нидерландах — 1, ОАЭ — 1, Португалии — 2, РФ — 1, Сейшельских островах — 1, Сербии — 1, США — 2, Таиланд — 1, ФРГ — 4, Чехии — 6, Швеции — 1", - сказано в сообщении.

Также 15 525 граждан Украины обратились за помощью в ЗДУ в рамках системы "Защита". 6 человек умерли за рубежом.

Напомним, по состоянию на 13 апреля во всем мире коронавирус обнаружен у 1 872 073 лиц, 441 820 пациентов выздоровели.

Сейчас в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 93 летальные, 97 пациентов выздоровели.