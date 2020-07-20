За прошедшую неделю НВФ потеряли 11 человек, еще 14 были травмированы, - разведка

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Подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе имеют проблему с комплектацией личным составом

В течение прошлой недели незаконные вооруженные формирования на Донбассе потеряли 11 человек личного состава, еще 14 получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

"По подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за прошедшую неделю составили: умершими – 11 человек; ранеными, травмированными и выведенными из строя – 14 человек.

Кроме того, за прошедшую неделю нашими воинами уничтожен вражеский квадрокоптер", - говорится в сообщении.

По информации разведки, подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе имеют проблему с комплектацией личного состава.

"Кремлевские вожаки не понимают, что они не имеют доверия и авторитета у местного населения. Оккупанты вселяют в жителей временно оккупированных территорий только страх и вызывают к себе злость и ненависть. Это подтверждается многими случаями.

В частности и тем, что агитационная кампания и призывы идти служить в армию псевдо республик не вызвала доверия у местных жителей и полностью провалилась", - добавили в пресс-службе.

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Напомним, в понедельник, 20 июля, на Донбассе в результате обстрелов незаконных вооруженных формирований погиб украинский военный. Согласно сообщению, вблизи населенного пункта Шумы противник применил автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие.