За прошедшие сутки в Украине обнаружили 823 новых случая коронавируса

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С начала пандемии подтвердили 48 500 случаев коронавируса

По состоянию на утро 5 июля в Украине лабораторно подтверждено 48 500 случаев коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Как отмечается, в Украине с начала пандемии подтвердили 48 500 случаев коронавирусной инфекции, из которых 21 376 пациентов выздоровели, а умерло 1 249 человек.

В частности, за последние сутки зафиксировали 823 новых случая COVID-19, вылечилась 221 человек, а 22 человека стали жертвами болезни.

Больше всего новых случаев за сутки подтвердили во Львовской (138), Закарпатской (107), Донецкой (81) областях и в городе Киев (78).

Наиболее зараженными регионами остаются Львовская область - 6197 случаев, Киев - 5543, Черновицкая область - 5002.

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Напомним, в городе Городенка Ивано-Франковской области после свадьбы 14 человек обратились за помощью, у семерых из них обнаружили коронавирус.