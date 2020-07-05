За прошедшие сутки в Украине обнаружили 823 новых случая коронавируса
С начала пандемии подтвердили 48 500 случаев коронавируса
По состоянию на утро 5 июля в Украине лабораторно подтверждено 48 500 случаев коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
Как отмечается, в Украине с начала пандемии подтвердили 48 500 случаев коронавирусной инфекции, из которых 21 376 пациентов выздоровели, а умерло 1 249 человек.
В частности, за последние сутки зафиксировали 823 новых случая COVID-19, вылечилась 221 человек, а 22 человека стали жертвами болезни.
Больше всего новых случаев за сутки подтвердили во Львовской (138), Закарпатской (107), Донецкой (81) областях и в городе Киев (78).
Наиболее зараженными регионами остаются Львовская область - 6197 случаев, Киев - 5543, Черновицкая область - 5002.
Напомним, в городе Городенка Ивано-Франковской области после свадьбы 14 человек обратились за помощью, у семерых из них обнаружили коронавирус.