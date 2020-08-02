За прошедшие сутки в Украине обнаружили 1112 новых случаев коронавируса

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За вчера смогли выздороветь только 235 человек

По состоянию на утро 2 августа в Украине лабораторно подтверждено 72 168 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, с начала пандемии в Украине зафиксировали 72 168 случаев COVID-19, из них 1 725 летальных, 39 543 пациента выздоровел.

В частности, за последние сутки зафиксировано 1 112 новых случая, 235 пациентов выздоровели, а 16 человек умерли.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Ивано-Франковской (115), Львовской (112) областях и в городе Киев (110).

Наиболее зараженными регионами остаются Львовская область - 9 783 случая, Киев - 8 452 и Ровенская область - 6 195.

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Напомним, в пятницу, 31 июля, в Украине было установлено новые уровни эпидемиологической опасности распространения коронавірусної болезни COVID-19 – "красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый". В "красную" зону попали лишь Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.