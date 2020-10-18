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За прошедшие сутки НВФ на Донбассе 5 раз нарушили "режим тишины", – штаб ООС

Фото из открытых источников

Противник применял гранатометы различных систем и беспилотники

За минувшие сутки, 17 октября, на Донбассе зафиксировали 5 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что противник открывал огонь из гранатометов различных систем вблизи населенных пунктов Водяное, Авдеевка и Шумы. Как сообщают в штабе, неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому они не открывали ответный огонь.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

В то же время еще два нарушения "режима тишины" было зафиксировано на Приазовье. В частности, вблизи населенных пунктов Пищевик и Широкино НВФ беспилотниками пересекли линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы украинских военнослужащих аппараты противника были подавлены.

С начала текущих суток, 18 октября, нарушений мирных договоренностей не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Донбассе можно завершить "в любой день". По его словам, вопрос времени зависит от позиции Москвы.

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