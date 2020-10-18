За прошедшие сутки НВФ на Донбассе 5 раз нарушили "режим тишины", – штаб ООС

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Противник применял гранатометы различных систем и беспилотники

За минувшие сутки, 17 октября, на Донбассе зафиксировали 5 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что противник открывал огонь из гранатометов различных систем вблизи населенных пунктов Водяное, Авдеевка и Шумы. Как сообщают в штабе, неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому они не открывали ответный огонь.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

В то же время еще два нарушения "режима тишины" было зафиксировано на Приазовье. В частности, вблизи населенных пунктов Пищевик и Широкино НВФ беспилотниками пересекли линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы украинских военнослужащих аппараты противника были подавлены.

С начала текущих суток, 18 октября, нарушений мирных договоренностей не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Донбассе можно завершить "в любой день". По его словам, вопрос времени зависит от позиции Москвы.