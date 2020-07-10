За последние сутки в Украине обнаружили 819 новых случаев коронавируса, выздоровели рекордные 1016 человек

Фото из открытых источников

В целом в Украине лабораторно подтвердили 52 043 случая коронавируса

По состоянию на утро 10 июля в Украине лабораторно подтверждены 52 043 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, с начала пандемии в Украине зафиксировали 52 043 случая COVID-19, из них 1345 летальных, 24 800 пациентов выздоровели.

В частности, за последние сутки зафиксировано 819 новых случаев, 1016 пациентов выздоровели, а 18 человек умерли.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в городе Киев (118), в Закарпатской (112) и Львовской (82) областях.

Наиболее зараженными регионами остаются Львовская область - 6763 случая, Киев - 5990 и Черновицкая область - 5096.

Новости по теме: Степанов рассказал о готовности Украины ко второй волне COVID-19

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения рассматривает доказательства возможности воздушной передачи коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19. В ближайшее время организация представит доклад со всей известной информацией.