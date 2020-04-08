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За последние сутки в Украину вернулись почти пять тысяч граждан, - ГПСУ

За прошедшие сутки пограничники осуществили 9,6 тыс. пропускных операций

Украинские пограничники Госпогранслужба

За прошедшие сутки, 7 апреля, на въезд в Украину пограничники оформили свыше 4,8 тыс. украинских граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. 

Согласно сообщению, накануне из Украины уехали 3,8 тыс. человек, из них 1,5 тыс. - иностранцы.

Как отмечается, пограничники вместе с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 5,8 тыс. человек, которые направлялись в Украину.

По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено. Также за прошедшие сутки в пунктах пропуска выявлено 7 нарушителей правил карантина. Четверо нарушителей обнаружили в пункте пропуска "Краковец". Причем некоторые из них находился только одни сутки на самоизоляции. 

Напомним, по состоянию на 9:00 среды, 8 апреля, в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

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