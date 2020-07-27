За последние сутки в Украине подтвердили более 800 новых случаев коронавируса

Общее количество заболевших возросло до 58 111 человек Фото из открытых источников

В течение последних суток 11 человек умерли

По состоянию на утро 27 июля в Украине зафиксировано 65 656 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

В частности, в течение последних суток было подтверждено 807 новых случаев, 11 человек умерли, 315 человек преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерло 1 616 человек, выздоровело - 36 122.

Теперь картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:

Винницкая область — 2 589 (+40)

Волынская область — 3 616 (+66)

Днепропетровская область — 1 330 (+1)

Донецкая область — 850 (0)

Житомирская область — 1 723 (+14)

Закарпатская область — 4 874 (+33)

Запорожская область — 750 (+16)

Ивано-Франковская область — 4 121 (+96)

Кировоградская область — 695 (+2)

г. Киев — 7 690 (+70)

Киевская область — 3 548 (+45)

Львовская область — 8 952 (+120)

Луганская область — 120 (0)

Николаевская область — 559 (+13)

Одесская область — 2 960 (+53)

Полтавская область — 394 (0)

Ровенская область — 5 701 (+78)

Сумская область — 445 (+15)

Тернопольская область — 2 773 (+48)

Харьковская область — 3 431 (+50)

Херсонская область — 220 (+1)

Хмельницкая область — 1 059 (0)

Черновицкая область — 5 634 (+42)

Черкасская область — 902 (+5)

Черниговская область — 720 (+9)

Напомним, накануне в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского зафиксировали вспышку коронавирусной болезни: COVID-19 подтвердили минимум у 52 курсантов. Как отмечается, первые четыре случая были выявлены в период с 22 до 24 июля. После чего в заведении начали тестирование других курсантов.