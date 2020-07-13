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За последние сутки в Украине подтвердили 612 новых случаев коронавируса

Фото из открытых источников

В течение последних суток 15 человек скончались

По состоянию на утро 13 июля в Украине зафиксировано 54 133 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

В частности, в течение последних суток было выявлено 612 новых случаев, 15 человек умерли, 385 человек преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерло 1 398 человек, выздоровело - 26 503.

На данный момент картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 2 122 (+25)
  • Волынская область — 3 071 (+29)
  • Днепропетровская область — 1 144 (0)
  • Донецкая область — 759 (0)
  • Житомирская область — 1 542 (+10)
  • Закарпатская область — 3 988 (+79)
  • Запорожская область — 622 (+1)
  • Ивано-Франковская область — 3 071 (+42)
  • Кировоградская область — 674 (+1)
  • г. Киев — 6 238 (+56)
  • Киевская область — 3 068 (+42)
  • Львовская область — 7 107 (+104)
  • Луганская область — 93 (0)
  • Николаевская область — 482 (+1)
  • Одесская область — 2 208 (+34)
  • Полтавская область — 334 (+3)
  • Ровенская область — 4 697 (+99)
  • Сумская область — 341 (+1)
  • Тернопольская область — 2 260 (+29)
  • Харьковская область — 2 677 (+28)
  • Херсонская область — 204 (0)
  • Хмельницкая область — 908 (0)
  • Черновицкая область — 5 161 (+21)
  • Черкасская область — 754 (+6)
  • Черниговская область — 608 (+1)

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть выбрала правильный курс борьбы с коронавирусом.

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