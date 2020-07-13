За последние сутки в Украине подтвердили 612 новых случаев коронавируса
В течение последних суток 15 человек скончались
По состоянию на утро 13 июля в Украине зафиксировано 54 133 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".
В частности, в течение последних суток было выявлено 612 новых случаев, 15 человек умерли, 385 человек преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерло 1 398 человек, выздоровело - 26 503.
На данный момент картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 2 122 (+25)
- Волынская область — 3 071 (+29)
- Днепропетровская область — 1 144 (0)
- Донецкая область — 759 (0)
- Житомирская область — 1 542 (+10)
- Закарпатская область — 3 988 (+79)
- Запорожская область — 622 (+1)
- Ивано-Франковская область — 3 071 (+42)
- Кировоградская область — 674 (+1)
- г. Киев — 6 238 (+56)
- Киевская область — 3 068 (+42)
- Львовская область — 7 107 (+104)
- Луганская область — 93 (0)
- Николаевская область — 482 (+1)
- Одесская область — 2 208 (+34)
- Полтавская область — 334 (+3)
- Ровенская область — 4 697 (+99)
- Сумская область — 341 (+1)
- Тернопольская область — 2 260 (+29)
- Харьковская область — 2 677 (+28)
- Херсонская область — 204 (0)
- Хмельницкая область — 908 (0)
- Черновицкая область — 5 161 (+21)
- Черкасская область — 754 (+6)
- Черниговская область — 608 (+1)
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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть выбрала правильный курс борьбы с коронавирусом.