За последние сутки в Украине подтвердили 612 новых случаев коронавируса

Фото из открытых источников

В течение последних суток 15 человек скончались

По состоянию на утро 13 июля в Украине зафиксировано 54 133 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

В частности, в течение последних суток было выявлено 612 новых случаев, 15 человек умерли, 385 человек преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерло 1 398 человек, выздоровело - 26 503.

На данный момент картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:

Винницкая область — 2 122 (+25)

Волынская область — 3 071 (+29)

Днепропетровская область — 1 144 (0)

Донецкая область — 759 (0)

Житомирская область — 1 542 (+10)

Закарпатская область — 3 988 (+79)

Запорожская область — 622 (+1)

Ивано-Франковская область — 3 071 (+42)

Кировоградская область — 674 (+1)

г. Киев — 6 238 (+56)

Киевская область — 3 068 (+42)

Львовская область — 7 107 (+104)

Луганская область — 93 (0)

Николаевская область — 482 (+1)

Одесская область — 2 208 (+34)

Полтавская область — 334 (+3)

Ровенская область — 4 697 (+99)

Сумская область — 341 (+1)

Тернопольская область — 2 260 (+29)

Харьковская область — 2 677 (+28)

Херсонская область — 204 (0)

Хмельницкая область — 908 (0)

Черновицкая область — 5 161 (+21)

Черкасская область — 754 (+6)

Черниговская область — 608 (+1)

Новости по теме: Семь областей Украины не готовы к ослаблению карантина

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть выбрала правильный курс борьбы с коронавирусом.