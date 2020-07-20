За последние сутки в Украине обнаружили 651 новый случай коронавируса
Больше всего новый зафиксированных случаев коронавируса во Львовской области
По состоянию на утро 20 июля в Украине лабораторно подтверждены 59 493 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Как отмечается, с начала пандемии в Украине зафиксировали 59 493 случая COVID-19, из них 1 498 летальных, 31 439 пациентов выздоровели.
В частности, за последние сутки зафиксировано 651 новый случай, 590 пациентов выздоровели, а 13 человек умерло.
Больше всего новых случаев заражения обнаружили во Львовской (115), Закарпатской (86) областях и в городе Киев (77).
Наиболее зараженными регионами остаются Львовская область - 8 115 случаев, Киев - 6 961 и Черновицкая область - 5 332.
Напомним, ранее в исследовании ученых из Королевского колледжа Лондона сообщалось, что пациенты, перенесшие коронавирус, спустя три месяца практически теряют сопротивляемость к болезни. У большинства вылечившихся пациентов количество антител сократилось в 23 раза.