За последние сутки в Украине обнаружили 651 новый случай коронавируса

Общее количество заболевших возросло до 58 111 человек Фото из открытых источников

Больше всего новый зафиксированных случаев коронавируса во Львовской области

По состоянию на утро 20 июля в Украине лабораторно подтверждены 59 493 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, с начала пандемии в Украине зафиксировали 59 493 случая COVID-19, из них 1 498 летальных, 31 439 пациентов выздоровели.

В частности, за последние сутки зафиксировано 651 новый случай, 590 пациентов выздоровели, а 13 человек умерло.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили во Львовской (115), Закарпатской (86) областях и в городе Киев (77).

Наиболее зараженными регионами остаются Львовская область - 8 115 случаев, Киев - 6 961 и Черновицкая область - 5 332.

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Напомним, ранее в исследовании ученых из Королевского колледжа Лондона сообщалось, что пациенты, перенесшие коронавирус, спустя три месяца практически теряют сопротивляемость к болезни. У большинства вылечившихся пациентов количество антител сократилось в 23 раза.