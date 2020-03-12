За последние два месяца из Украины вывезли более 152 тонн медицинских масок, – экс-глава таможенной службы

Анатолий Макаренко Фото - скриншот

На сумму свыше 8 млн долл.

За последние два месяца из Украины было вывезено 152 тонны 861 килограмм медицинских масок на сумму более 8 миллионов долларов.

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил бывший председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко.

Анатолий Макаренко отметил, что главное, чтобы борьба с коронавирусом не повредила больше, чем сам коронавирус.

"Возвращаясь к теме масок: за первые два месяца текущего года из Украины было вывезено 152 тонны 861 килограмм медицинских масок на сумму более 8 миллионов долларов. Никто из тех, кто вывозил эти маски, не имел оснований этого не делать. Все делалось законно", – заявил Анатолий Макаренко.

Он отметил, что учитывая это, сейчас никого нельзя привлечь к ответственности. Анатолий Макаренко продолжил, что другой вопрос – это политическая и моральная ответственность.

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"Правительство приняло решение ограничить экспорт товаров противоэпидемического значения. На сегодня, на эту минуту, ни одно подразделение таможни не получило распоряжение, постановление или иной документ, чтобы исполнять эту волю правительства. Слушайте, ребята, вы что, шутите? Как вы считаете, на основании чего таможенник будет задерживать контейнер с товаром?" – заявил Анатолий Макаренко.

Как сообщалось, Кабинет министров в связи со вспышкой коронавируса в мире ввел карантин.

Кабмин запретил экспорт товаров противоепидемиологического назначения до 1 июня.

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