За последние 5 лет в Украине в 22 раза выросло количество матерей-одиночек, – Егорова

Снежана Егорова Скриншот из видео

Снежана Егорова обратила внимание, что среди митингующих в Киеве – немало женщин, что является печальным знаком

За последние пять лет в Украине в 22 раза увеличилось количество матерей-одиночек, которые сами содержат и воспитывают своих детей.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявила украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова.

Гостья ток-шоу обратила внимание на то, что среди участников акций протеста, которые в последние дни проходят в центре Киева (напомним, в столице митингуют физические лица – предприниматели из разных уголков Украины) есть много женщин. Это, говорит Снежана Егорова, очень печальный знак.

"Я как человек, который занимался защитой прав женщин и детей на протяжении последних лет, знаю официальную статистику. Только за последних пять лет в Украине в 22 раза увеличилось количество матерей-одиночек. То есть это женщины, которые работают, которые содержат своих детей, стариков, и которые, в принципе, вопреки всему, остаются еще здесь жить и верят в лучшее", – отметила Снежана Егорова.

Напомним, в конце апреля в Киеве разоблачили масштабную схему переправки новорожденных детей за границу под видом суррогатного материнства.

Читайте также: "Суррогатное материнство в Украине: Счастье отцовства или нелегальный baby-бизнес".