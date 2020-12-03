За отсутствие масок наложены тысячи штрафов, в бюджет изымают сотни тысяч гривен, – заместитель главы МВД

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко Фото из открытых источников

Нужно было вводить полноценный карантин еще в октябре, говорит Антон Геращенко

В государственный бюджет изымают сотни тысяч гривен от штрафов за отсутствие средств индивидуальной защиты во время пребывания в общественных местах.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Гость ток-шоу отметил, что за отсутствие масок в общественных местах наложены тысячи штрафов, в государственный бюджет изымают сотни тысяч гривен. Антон Геращенко добавил, что МВД и глава ведомства считают, что в стране нужно было вводить полноценный карантин еще в октябре, когда количество тех, кто заболел за сутки, составляло примерно 5 тысяч человек. Тогда, считает Антон Геращенко, волну заболеваемости можно было остановить.

"А сегодня количество заболеваемости такое, что это уже цепная реакция, которую даже карантином не остановишь", – отметил гость ток-шоу.

В то же время Антон Геращенко прогнозирует, что в декабре тотальный карантин в Украине не введут.

Напомним, 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об административной ответственности за нахождение в общественных заведениях и транспорте без средств защиты.

Как сообщали, по информации министра здравоохранения Максима Степанова, за 21-24 ноября в Украине составили 2111 постановлений о наложении штрафов за отсутствие у граждан противоэпидемических масок в общественных местах.