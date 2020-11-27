За октябрь средняя заработная плата в Украине увеличилась на 1,5%, - Госстат

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Показатель средней зарплаты в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы

В октябре 2020 года размер средней номинальной заработной платы штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 12 174 грн, что на 1,5% больше, чем в сентябре. Об этом сообщает Госстат.

Согласно сообщению, такой показатель в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (5000 грн) и на 1,5% больше средней зарплаты в сентябре (11 998 грн).

Как отмечается, за последние 12 месяцев, по сравнению с октябрем 2019 года, показатель средней номинальной зарплаты вырос на 13,5%.

Что касается реальной зарплаты (с учетом инфляции), то в октябре 2020 года по сравнению с октябрем прошлого года она выросла на 10,6%.

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Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. гривен перенесут с июля на декабрь 2021 года.