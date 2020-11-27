live
Новости » Общество Читати новину українською

За октябрь средняя заработная плата в Украине увеличилась на 1,5%, - Госстат

Фото из открытых источников

Показатель средней зарплаты в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы

В октябре 2020 года размер средней номинальной заработной платы штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 12 174 грн, что на 1,5% больше, чем в сентябре. Об этом сообщает Госстат

Согласно сообщению, такой показатель в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (5000 грн) и на 1,5% больше средней зарплаты в сентябре (11 998 грн).

Новости по теме: Кабмин предлагает со следующего года дополнительно повысить зарплаты в прокуратуре, – СМИ

Как отмечается, за последние 12 месяцев, по сравнению с октябрем 2019 года, показатель средней номинальной зарплаты вырос на 13,5%.

Что касается реальной зарплаты (с учетом инфляции), то в октябре 2020 года по сравнению с октябрем прошлого года она выросла на 10,6%.

Новости по теме: Медикам образовательных учреждений установят карантинную прибавку к зарплате

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. гривен перенесут с июля на декабрь 2021 года. 

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Из-за пародии на ТВ-шоу Венгрия напомнила Берлину о нацистском прошлом Нелегальное трудоустройство украинок: Около тысячи силовиков провели обыски в Германии В ворота резиденции Меркель врезался автомобиль с надписью " Вы чертовы убийцы детей и стариков" В Германии разработали экологические поезда
Loading...

программы канала ZIK

Локдауну быть? Эпоха бедности 2.0. Музей Майдана: где деньги? | Ток-шоу
Николай Азаров | Революция Достоинства и Майдан |
Суверенитет в современном мире: Под каблуком Запада |
Зеленский против кризиса КСУ. Искажение COVID-статистики. Деньги врачам | Ток-шоу
Будет ли тотальный локдаун? Эффективность
Даниил Гетманцев | Ток-шоу