За неделю в Украине гриппом и ОРВИ заболели более 163 тысяч человек, - Минздрав

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Почти 35% из всех больных - это дети

В течение прошлой недели в Украине зарегистрировано более 163 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За прошедшую неделю (19-25.10) ОРВИ заболели 163 314 человек, из которых 34,9% - дети в возрасте до 17 лет", - говорится в сообщении министерства.

Кроме этого, в Минздраве рассказали, что сейчас интенсивный показатель заболеваемости составляет 429,8 на 100 тыс. населения, что на 11% меньше эпидемического порога по Украине.

Также с 19 по 25 октября от гриппа было вакцинировано 9 055 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 11 605 человек.

Как отмечается, в стране не зарегистрирована циркуляция вирусов гриппа. Также сообщений о летальных исходах за неделю не поступало.

Напомним, накануне главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине началась вакцинация населения от гриппа, в связи с этим в учреждения здравоохранения было поставлено более 600 тысяч доз вакцины.