За неделю перемирия на Донбассе не зафиксировано боевых потерь, - СНБО

Фото из открытых источников

Семь дней не фиксируется обстрелов из тяжелого вооружения

С начала объявления прекращения огня на Донбассе, 27 июля, не было зафиксировано боевых потерь и обстрелов из тяжелых вооружений. Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

"В отличие от предыдущих "рождественского", "хлебного", "школьного" и многих других объявленных прекращений огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня идет уже седьмой день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь", - говорится в сообщении.

Согласно информации СНБО, до нынешнего перемирия НВФ обстреливали украинские позиции ежедневно 16 – 18 раз, а подавляющее большинство из них велись прицельно с применением тяжелого вооружения – артиллерии, минометов, противотанковых ракетных комплексов, а также беспилотных летательных аппаратов и снайперского оружия. Еженедельные потери ВСУ были 2 - 3 погибших и 6 - 8 раненых. Аналогичные потери несли и оккупационные группировки.

"Имеем надежду, что прекращение огня станет существенным шагом к окончанию войны и возвращению наших территорий", – сказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Новости по теме: В РФ пригрозили поставкой оружия НВФ на Донбасс, если США предоставят деньги Украине

Напомним, ранее командование Объединенных сил Украины подтвердило, что военные начали мероприятия по прекращение огня на Донбассе. Отмечается, что приказ о прекращении огня соответствует мерам, которые были определены Трехсторонним контактной группой и вступили в силу с 00:01 часов 27 июля 2020 года.