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За неделю от COVID-19 умерли 40 тысяч человек, - ВОЗ

В Украине увеличивается количество больных коронавирусом

 Фото из открытых источников

Гендиректор организации отметил, что это тревожное и трагическое рост

За неделю в мире от коронавируса умерли 40 тысяч человек - почти треть от всех жертв болезни. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, пишет "Корреспондент".

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Он напомнил, что, по данным ВОЗ, в мире насчитывается около 2 млн подтвержденных случаев вызванного коронавирусом заболевания. Более 123 тысячи людей умерли, что "более чем на 40 тыс. больше", чем было в прошлый четверг.

"Это тревожное и трагическое рост", - констатировал Гебреисус.

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Отметим, сейчас в мире уже почти 2,1 млн больных на коронавирус, 135 тысяч умерли, 523 тысяч пациентов излечились.

по Состоянию на 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержден случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. 

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