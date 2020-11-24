За неделю Илон Маск стал вторым богатейшим человеком мира, - Bloomberg

Состояние Илона Маска сейчас оценивается в 127,9 миллиарда долларов

Как отмечается, состояние 49-летнего предпринимателя, который в начале 2020 года был на 35 месте, оценили сейчас в 127,9 миллиарда долларов. Только за этот год он увеличил свой капитал на 100,3 млрд долларов, что является самым большим показателем среди 500 богатейших людей мира.

Такой резкий рост его богатства связан с увеличением стоимости акций автомобильной компании Tesla Inc.

Стоит отметить, что это второй раз за 8 лет, когда Билл Гейтс опустился ниже второго места. Составители индекса указывают, что если бы основатель Microsoft не занимался благотворительностью так много, его состояние было бы больше.

Первая пятерка самых богатых людей выглядит следующим образом:

Глава корпорации Amazon Джефф Безос - 182 млрд долларов; Гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск - 127,9 млрд долларов; Один из основателей Microsoft Билл Гейтс - 127,7 млрд долларов; Гендиректор группы компаний LVMH (Louis Vuitton Mot Hennessy) Бернар Арно - 105 млрд долларов; Глава компании Facebook Марк Цукерберг - 102 млрд долларов.

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Напомним, на прошлой неделе американский бизнесмен Илон Маск вошел в тройку лидеров рейтинга самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Его состояние оценивалось на тот момент в 110 млрд долларов.