За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс. грн за заражение коронавирусом - до 8 лет заключения, - законопроект

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Предусмотрено, что такие нормы будут действовать в течение трех месяцев со дня опубликования закона.

В понедельник, 16 марта, народные депутаты во главе с председателем Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаилом Радуцким зарегистрировали законопроект о мерах по предотвращению распространения COVID-19. Об этом говорится на сайте ВРУ.

Так, согласно тексту документа, за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний будет установлено наказание в виде штрафа от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-51 тыс. грн - ред.).

Также за нарушение правил, повлекшее распространение болезни, будут наказывать арестом на 6 месяцев, ограничением или лишением свободы на 3 года. В частности, речь идет о распространении опасных инфекционных заболеваний, в частности, коронавируса COVID-19.

Кроме этого за нарушение правил обсервации, которое привело к смерти или иным серьезным последствиям для третьих лиц, нарушителя могут посадить в тюрьму на срок от 5 до 8 лет.

Предусмотрено, что такие нормы будут действовать в течение трех месяцев со дня опубликования закона.

Напомним, 16 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3219 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". Однако текст проекта и сопроводительные документы опубликованы не были.

Кроме этого, накануне в Министерстве внутренних дел предложили наказывать граждан за нарушение карантина и распространение коронавируса COVID-19. В частности, в ведомстве предложили арестовывать нарушителей и накладывать штрафы.