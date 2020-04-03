За нарушение карантина в Украине открыто 35 уголовных производств, - МВД

Нацполиция

Всего был составлен 3421 административный протокол за нарушение правил карантина

С начала карантинных мероприятий в Украине, правоохранители возбудили 35 уголовных производств. Об этом сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

Так, 21 дело было открыто за нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений, 14 - связаны с нарушением карантинных мероприятий.

В целом составлен 3421 административный протокол за нарушение правил относительно карантина людей.

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Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители составили 3120 админпротоколов за нарушение правил карантина в условиях эпидемии коронавируса COVID-19.