За нарушение карантина в Украине открыто 35 уголовных производств, - МВД
Всего был составлен 3421 административный протокол за нарушение правил карантина
С начала карантинных мероприятий в Украине, правоохранители возбудили 35 уголовных производств. Об этом сообщила пресс-служба МВД в Facebook.
Так, 21 дело было открыто за нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений, 14 - связаны с нарушением карантинных мероприятий.
В целом составлен 3421 административный протокол за нарушение правил относительно карантина людей.
Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители составили 3120 админпротоколов за нарушение правил карантина в условиях эпидемии коронавируса COVID-19.