За минувшие сутки в Украине выявили 2462 новых случая коронавируса

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Общее количество инфицированных в Украине приближается к 157 тысячам

По состоянию на утро 14 сентября в Украине лабораторно подтверждено 156 797 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, с начала пандемии в Украине зафиксировали 156 797 случаев COVID-19, из них 3211 летальных, 69 543 человека выздоровели.

В частности, за последние сутки зафиксировано 2462 новых случаев, 650 пациентов побороли болезнь, а 33 человека умерли.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Тернопольской (352), Харьковской (269), Одесской (205) областях и в городе Киеве (168).

Наиболее зараженными регионами остаются Киев - 17 429 случаев, Львовская область - 17 057 и Харьковская область - 12 853.

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Напомним, двое львовских ученых победили в конкурсе проектов Национального фонда исследований Украины и получат средства для разработки вакцины от коронавируса, а также для создания антибиотика нового поколения.