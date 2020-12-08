За минувшие сутки в Украине выявили 10 811 новых случаев коронавируса, выздоровели - 12 860

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев - 1475 и в Одесской области - 1043

По состоянию на утро 8 декабря в Украине лабораторно подтверждено 832 758 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

​​"10 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 декабря 2020 года. В частности, заболели 520 детей и 512 медработников. Также за минувшие сутки летальных исходов – 195, а выздоровевших – 12 860 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 832 758 человек, побороли болезнь – 436 564 человека, а жертвами заражения стали 13 928 пациентов", - говорится в сообщении.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.



Количество заболеваний в регионах:



г. Киев - 82 810 случаев;

Винницкая область - 18 824 случая;

Волынская область - 26 475 случаев;

Днепропетровская область - 45 752 случая;

Донецкая область - 26 235 случаев;

Житомирская область - 32 354 случая;

Закарпатская область - 24 886 случаев;

Запорожская область - 37 885 случаев;

Ивано-Франковская область – 39 541 случай;

Киевская область - 44 554 случая;

Кировоградская область - 6 418 случаев;

Луганская область - 7 141 случай;

Львовская область - 50 787 случаев;

Николаевская область - 21 798 случаев;

Одесская область - 52 853 случая;

Полтавская область - 26 571 случай;

Ровенская область - 34 088 случаев;

Сумская область - 33 904 случая;

Тернопольская область - 29 977 случаев;

Харьковская область - 59 739 случаев;

Херсонская область - 12 493 случая;

Хмельницкая область - 32 539 случаев;

Черкасская область - 27 913 случаев;

Черновицкая область - 35 622 случая;

Черниговская область - 21 599 случаев.

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