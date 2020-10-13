За минувшие сутки в Украине подтвердили 5133 новых случая коронавируса, всего в стране - более 270 тысяч заражений

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Суточным антилидером остается Харьковская область - 439 новых больных

По состоянию на утро 13 октября в Украине лабораторно подтверждено 270 587 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, с начала пандемии в Украине зафиксировали 270 587 случаев COVID-19, из них 5122 летальных, а побороть болезнь смогли 116 562 человека.

В частности, за последние сутки зафиксировано 5133 случая заражения, 2152 пациента выздоровели, а 107 человек умерло.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Харьковской (439) области, в городе Киев (397), во Львовской (341) и Днепропетровской (305) областях.

Наиболее зараженными регионами остаются Киев – 28 090 случаев, Харьковская область – 25 625 и Львовская область – 23 129.

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Напомним, в Офисе президента заявили, что Украина может получить вакцину против коронавируса COVID-19 несколькими путями, в том числе в результате производства препарата на украинских мощностях.