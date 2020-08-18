За минувшие сутки в Украине подтвердили 1616 новых случаев коронавируса

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Накануне 761 пациент выздоровел

По состоянию на утро 18 августа в Украине лабораторно подтверждено 94 436 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, с начала пандемии в Украине зафиксировали 94 436 случаев COVID-19, из них 2 116 летальных, 48 925 пациентов выздоровели.

В частности, за последние сутки зафиксировано 1 616 новых случаев, 761 пациент выздоровел, а 27 человек умерли.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Харьковской (204), Львовской (181), Черновицкой (172), Ивано-Франковской (169), Ровенской (112) и в Закарпатской (106) областях. В городе Киеве за минувшие сутки выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом.

Наиболее зараженными регионами остаются Львовская область - 12 260 случаев, Киев - 10 730 и Черновицкая область - 7 954.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вспышка коронавируса в западных областях Украины произошла в результате проведения свадеб и религиозных обрядов с большим числом участников.