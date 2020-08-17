За минувшие сутки в Украине подтвердили 1464 новых случаев коронавируса

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Антилидерами стали Ровенская, Черновицкая и Ивано-Франковская области

По состоянию на утро 17 августа в Украине лабораторно подтверждено 92 820 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, с начала пандемии в Украине зафиксировали 92 820 случаев COVID-19, из них 2 089 летальных, 48 164 пациента выздоровели.

В частности, за последние сутки зафиксировано 1 464 новых случаев, 342 пациента выздоровели, а 21 человек умер.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Ровенской (178), Черновицкой (165), Ивано-Франковской (164), Львовской (128) областях и в городе Киев (104).

Наиболее зараженными регионами остаются Львовская область - 12 079 случаев, Киев - 10 642 и Черновицкая область - 7 782.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины призвало регионы подготовить больницы ко второй волне коронавируса.