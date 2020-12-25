За минувшие сутки в Украине обнаружили 11 035 новых случаев COVID-19, вылечились - 15 337 пациентов
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев - 1 038
По состоянию на утро 25 декабря в Украине лабораторно подтверждено 1 012 167 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.
"11 035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 декабря 2020 года. В частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников. Также за минувшие сутки летальных исходов – 186, выздоровело – 15 337 человек.
За все время пандемии в Украине заболело – 1 012 167 человек, выздоровели – 646 772 человека, летальных случаев – 17 581", - говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 106 078 случаев;
Винницкая область - 21 698 случаев;
Волынская область - 32 149 случаев;
Днепропетровская область - 55 680 случаев;
Донецкая область - 34 225 случаев;
Житомирская область - 37 848 случаев;
Закарпатская область - 27 650 случаев;
Запорожская область - 50 805 случаев;
Ивано-Франковская область – 42 611 случаев;
Киевская область - 56 374 случая;
Кировоградская область - 8 149 случаев;
Луганская область - 9 725 случаев;
Львовская область - 58 875 случаев;
Николаевская область - 28 805 случаев;
Одесская область - 67 934 случая;
Полтавская область - 33 997 случаев;
Ровенская область - 39 979 случаев;
Сумская область - 39 490 случаев;
Тернопольская область - 33 175 случаев;
Харьковская область - 67 417 случаев;
Херсонская область - 16 679 случаев;
Хмельницкая область - 38 004 случая;
Черкасская область - 36 947 случаев;
Черновицкая область - 39 143 случая;
Черниговская область - 28 730 случаев.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины назвало самый эффективный метод борьбы с коронавирусом - это массовая прививка. Украина ожидает первый транш доз вакцин в начале 2021 года. В частности, этим методом планируют начать бороться с февраля.