За минувшие сутки в Украине обнаружили 11 035 новых случаев COVID-19, вылечились - 15 337 пациентов

Global Look Press

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев - 1 038

По состоянию на утро 25 декабря в Украине лабораторно подтверждено 1 012 167 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

"11 035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 декабря 2020 года. В частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников. Также за минувшие сутки летальных исходов – 186, выздоровело – 15 337 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 1 012 167 человек, выздоровели – 646 772 человека, летальных случаев – 17 581", - говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Количество заболеваний в регионах: