За минувшие сутки от коронавируса погибли 7 человек в возрасте от 42 до 70 лет, – Минздрав

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко из открытых источников

Среди 1 462 больных коронавирусом - 104 ребенка

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о семерых погибших от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом он сказал во время брифинга относительно мероприятий по противодействию распространению коронавируса, который транслировал телеканал ZIK.

"К сожалению, за прошедшие сутки у нас есть летальные случаи. Их 7, и это люди в возрасте от 42 до 70 лет. Имеем случай по Киеву, который случился в Александровской больнице. Он еще не попал в статистику за прошедшие сутки", - отметил Ляшко.

Он добавил, что статистика говорит о 1 462 случаях заражения, из них 104 ребенка.

"Если проанализировать количество людей, сколько в Украине с начала эпидемии зарегистрировано случаев, то мы видим, что у нас официальная статистика говорит о 1 462 случаях, из них 104 ребенка. Всего было выявлено с подозрением на коронавирус и рассмотрено за последний период 6 385 случаев коронавирусной болезни. Сейчас в учреждениях здравоохранения с диагнозом COVID находится 691 человек, 34 ребенка. На аппарате ИВЛ находятся 30 человек, на амбулаторном лечении находятся все другие, остальные заболевших, около 700 человек", - проинформировал главный санитарный врач.

В то же время сообщается о 28 случаях выздоровления.

"Поправились с начала эпидемии 28 человек, в том числе, двое детей, один медицинский работник, который раньше заболел коронавирусной болезнью. Прирост подтвержденных случаев COVID-19 по сравнению с предыдущими сутками составляет почти 13%. В поло-возрастной структуре преобладают женщины над мужчинами, 54,2% случаев заболеваемости составляют именно женщины", - подчеркнул Виктор Ляшко.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине ожидается пик распространения коронавируса 14-15 апреля.