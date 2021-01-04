За год украинцы начали использовать больше газа, - оператор ГТС

Фото из открытых источников

На такую тенденцию повлияло увеличение использования газа генерирующими компаниями при производстве электроэнергии

В течение 2020 года украинцы увеличили использование природного газа на 3% за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании "Оператор ГТС Украины".

"Потребление природного газа Украиной в 2020 году составило 30,9 млрд кубометров. Это на 3%, или на 1 млрд кубометров больше, чем за аналогичный период 2019 года", - говорится в сообщении.

По информации госкомпании, на такую тенденцию повлияло увеличение использования газа генерирующими компаниями при производстве электроэнергии (+164% по сравнению с 2019 годом) и предприятиями химической промышленности (+49%).

В то же время на увеличение использования газа повлияло снижение цен на голубое топливо в мире и благоприятной конъюнктуры на международных рынках.

Новости по теме: В Лубнах люди перекрыли трассу с требованием снизить тарифы на газ

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский пообещал, что газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" будет помогать населению сэкономить на счетах за газ, а также напомнил, что украинцы могут самостоятельно выбрать любого поставщика газа дистанционно.