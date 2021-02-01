За год количество украинцев, недовольных тем как развиваются события в стране, выросло вдвое, до рекордных 78,3%, - опрос

78,3% украинцев не довольны развитием ситуации в стране Фото из открытых источников

78,3% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Центром "Социальный мониторинг", которое проводилось 15-25 января 2021 года.

В отчете отмечается, что это самый высокий показатель за последние 12 месяцев. Так, в декабре 2019 года процент тех, кто придерживался такого же мнения, составил всего лишь 45,3%.

При этом 87% опрошенных негативно отнеслись к инициативе правительства повысить тарифы на газ, электроэнергию и отопление с 1 января 2021 года. И за это 59,3% респондентов готовы отправить Кабмин Дениса Шмыгаля в отставку.

Центр "Социальный мониторинг"

Каждый пятый опрошенный (20,3%) считают, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" предлагает наиболее продуманный и реалистичный сценарий по установлению мира на Донбассе. Также ОПЗЖ лидирует среди симпатий респондентов к тем партиям, которые предлагают наиболее продуманные и реалистичные планы для экономического роста и улучшения благосостояния украинцев (18,3%).

Также большее количество опрошенных считают, что именно ОПЗЖ отстаивала интересы обычных людей в вопросе принятия законов о земле (17,6%). На втором месте - ВО "Батькивщина" (15,2%). Партия "Слуга народа" оказалась на третьем месте (10,7%).

Центр "Социальный мониторинг"

Кроме того, украинцы уверены, что именно "Оппозиционная платформа - За жизнь" сделала больше других парламентских фракций в вопросе ограничения необоснованно высоких выплат чиновникам и менеджерам набсоветов (15,2%). За ней следует "Слуга народа" (11,7%), далее - "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина" (8,9 и 8,6% соответственно).

Центр "Социальный мониторинг"

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, 15-25 января 2021 года. Метод опроса – личное интервью по месту проживания. Общее количество респондентов – 3014. Вероятная погрешность – 1,1-1,9%.