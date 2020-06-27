За два дня правоохранители выявили 355 нарушений карантина в торговых и развлекательных заведениях

Всего от начала карантина было составлено более 14,5 тыс. админпротоколов

За двое суток правоохранители проверили более 6 200 развлекательных и торговых заведений на соблюдение условий функционирования во время адаптивного карантина и составили 355 административных протоколов на нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, правоохранители проверили почти 3 500 учреждений торговли, 2 000 заведений питания, 850 ночных клубов и развлекательных заведений. По результатам проверок полицейские составили 355 административных протоколов в соответствии со ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Как отмечается, 28 админпротоколов было составлено на директоров развлекательных заведений, 100 - руководителей заведений общественного питания и 227 – на директоров учреждений торговли. В частности, больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в городе Киеве.

Всего с начала введения карантина полицейские составили 14 569 административных протоколов и начали 176 уголовных производств.

Санкция ст. 44-3 КУоАП предусматривает наказание в виде наложения штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, с пятницы, 26 июня, в Киевской области ужесточили карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19.