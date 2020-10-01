Юрий Федоренко назвал, какие первоочередные шаги должна была сделать власть после катастрофы Ан-26

Самолет АН-26 после авиакатастрофы Фото из открытых источников

Речь идет о помощи для родных и близких погибших курсантов

Если результаты следствия по авиакатастрофе с самолетом Ан-26 будут вызывать сомнения, профильный парламентский комитет проконтролирует эту ситуацию. Кроме того, есть возможность создания ВСК.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявил консультант Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Юрий Федоренко.

"Если говорить о конкретных действиях власти, первое, что нужно было сделать, это оказать как психологическую помощь, так и финансовую и обеспечить максимально в этой ситуации, насколько это возможно, комфортные условия для родных и близких погибших. Второе, что должна была сделать власть, это разобраться в обстоятельствах. Мы сможем адекватно оценить только после того, когда будут официальные результаты расследования", – сказал Юрий Федоренко.

Консультант Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны добавил, что в случае, если результаты следствия будут вызывать сомнения, или будут факты, которые будут указывать на то, что определенные факты замалчиваются, или кто-то из должностных лиц прикрывает это, и комитет в рамках парламентского надзора проконтролирует эту ситуацию. Кроме того, есть возможность создания ВСК.

Напомним, вечером 25 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

Один из курсантов скончался в больнице, куда попал в очень тяжелом состоянии.

В целом в результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. В то же время один курсант-третьекурсник выжил. Вскоре его могут выписать из госпиталя.

Во вторник, 29 сентября, в Харькове прощались с Виталием Вильховым - одним из курсантов, погибших в авиакатастрофе, которая произошла 25 сентября под Чугуевом.

На следующий день церемонию прощания и похорон провели во Львовской области, где родился погибший курсант Харьковского национального университета Воздушных сил.